Головне – посадити картоплю згідно з місячним календарем, складеним на квітень 2024 року.

Картоплю найкраще саджати на місяць, що росте: першу фазу місяця.

Оптимально садити картоплю у 3-й або 5-й місячний день.

Сприятливі дні місячного календаря для посадки картоплі на квітень 2024 року:

10 квітня (3 місячний день)

11 квітня (4 місячний день)

13 квітня (6 місячний день)

14 квітня (7 місячний день)

15 квітня (8 місячний день)

Хороші дні місячного календаря для посадкової картоплі на квітень 2024 року:

9 квітня (2 місячний день)

12 квітня (5 місячний день)

16 квітня (9 місячний день)

17 квітня (10 місячний день)

18 квітня (11 місячний день)

Нейтральні дні місячного календаря для посадкової картоплі на квітень 2024 року:

8 квітня (30 місячний день)

19 квітня (12 місячний день)

20 квітня (13 місячний день)

21 квітня (14 місячний день)

Невдалі дні місячного календаря для посадки картоплі на квітень 2024 року:

3 квітня (25 місячний день)

4 квітня (26 місячний день)

5 квітня (27 місячний день)

6 квітня (28 місячний день)

7 квітня (29 місячний день)

22 квітня (15 місячний день)

23 квітня (16 місячний день)

24 квітня (17 місячний день)

25 квітня (18 місячний день)

26 квітня (19 місячний день)

Найгірші дні місячного календаря для вирощування картоплі на квітень 2024 року:

1 квітня (23 місячний день)

2 квітня (24 місячний день)

27 квітня (20 місячний день)

28 квітня (21 місячний день)

29 квітня (22 місячний день)

30 квітня (23 місячний день)

Останні новини України:

Як посадити картоплю, щоб отримати добрий урожай: є кілька простих секретів.

Також повідомлялося, у чому потрібно вимочити насіння перед посадкою.

Як виростити ранню редиску, щоб вона виросла смачною.