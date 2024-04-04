Щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку 4 квітня.

Ваше щоденне читання Таро по одній карті та гороскоп для всіх знаків зодіаку тут на 4 квітня з передбаченням з використанням нумерології та астрології.

Протягом усього дня намагайтеся якнайкраще керувати своїми думками та рішеннями.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 4 квітня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Імператриця.

Довіряйте своєму серцю. Завжди будуть різні голоси, історії та люди, які поділяться з вами своїми ідеями, але, зрештою, все, що завжди було перевірено та вірно, це ваші почуття.

Не відхиляйтеся від того, що, як ви знаєте, призначене для вас. Вірте у свою внутрішню істину.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Світ

У вас є так багато можливостей для вивчення. Ось чому не завжди розумно обмежувати свої можливості.

Зосередитись на чомусь одному — це те, що потрібно робити після того, як ви прийняли рішення, але якщо ви ще цього не зробили, немає нічого поганого в тому, щоб уявити всі свої можливості.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Королева Меч, перевернута.

Мова може принести життя чи смерть одним словом. Іноді правда дуже сувора, щоб її можна було почути в одній великій дозі.

Ви можете відчути рівень поради, який може прийняти друг, тому застосовуйте свою думку своєчасно, але з урахуванням її здатності почути те, що ви намагаєтесь сказати.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов.

Ви знаєте, що потрапляєте в хаотичну ситуацію, але в безумстві саме тут ви можете проявити себе найяскравіше.

Ваша ніжна чутливість до почуттів кожного може допомогти вам стати партнером того, хто вас найбільше потребує, і стати другом, який зробить ситуацію веселою, навіть якщо вона стресова.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Король Пентаклей.

Ви старанно працюєте, щоби все сталося. Винагорода наближається, і ви, можливо, підраховуєте гроші, які підуть до вас.

Бути розумним. Не витрачайте їх до того, як вони потраплять до вашого банку. Наступного тижня ви можете подивитись на дохід по-іншому.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Трійка Жезлів.

Ви віддані своїй справі і готові зробити щось позитивне у вашому житті.

Якщо ви амбітні і хочете розпочати власний домашній бізнес, можливо, зараз саме час зайнятися цим. Який у вас улюблений проект? Де бачите можливості?

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів, перевернута.

Конфлікт, з яким ви зіткнулися, близький до завершення, і хоча вам все ще може здаватися, що ви перебуваєте в центрі напруженої битви, правда, що це не так, і вам потрібен час, щоб відновитися.

Дозвольте це собі. Незабаром справи підуть набагато краще.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Сімка Меч, перевернута.

Це ваше місце? Вам не потрібно нічого говорити зараз, якщо у вас немає обов'язку це зробити.

Іноді все виходить само собою. А трапляються випадки, коли хтось уже цим займається, і все, що вам потрібно зробити, це спостерігати за прогресом.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Десятка Меч.

Зрада вражає. Одного разу ви найкращі друзі, а наступного ви дізнаєтеся, що всі ваші секрети були розкриті без вашого дозволу.

Це темна сторона дружби, яка, на жаль, трапляється з багатьма, і хоча це дуже боляче, ви скоро видужаєте і знайдете справжнього друга, який цінує вашу чесність і цінує вашу дружбу.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернута.

Час вибрано невідповідний. Можливо, ви хотіли зробити це зараз, але надто багато речей не узгоджено.

Ідея, яку ви маєте зробити, це зачекати. Вікно можливостей незабаром відкриється, і все буде легко. Вам навряд чи доведеться спробувати.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Туз Жезлов.

Ви виграєте цю гру. У житті так багато випробувань, але подивіться, як ви робите так багато всього, щоб прийняти кожну битву та вбити.

Ви прокидаєтеся і починаєте роботу на початку кожного дня, не здаючись. Саме це робить вас переможцем.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Десятка Кубків.

Ваше серце знаходиться у правильному місці. У вас є найкращі наміри, і Всесвіт бачить, що ви робите все можливе, щоб підтримувати порядок.

Ви не будете розчаровані. Чекайте на великі справи!

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