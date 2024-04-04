Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака 4 апреля.

Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков зодиака здесь на 4 апреля с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

В течение всего дня старайтесь как можно лучше управлять своими мыслями и решениями.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 4 апреля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Императрица.

Доверяйте своему сердцу. Всегда будут разные голоса, истории и люди, которые поделятся с вами своими идеями, но, в конце концов, все, что всегда было проверено и верно, — это ваши чувства.

Не отклоняйтесь от того, что, как вы знаете, предназначено для вас. Верьте в свою внутреннюю истину.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Мир

У вас так много возможностей для изучения. Вот почему не всегда разумно ограничивать свои возможности.

Сосредоточиться на чем-то одном — это то, что нужно делать после того, как вы приняли решение, но если вы еще этого не сделали, нет ничего плохого в том, чтобы представить себе все свои возможности.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая.

Язык может принести жизнь или смерть одним словом. Иногда правда слишком сурова, чтобы ее можно было услышать в одной большой дозе.

Вы можете почувствовать уровень совета, который может принять друг, поэтому применяйте свое мнение своевременно, но с учетом его способности услышать то, что вы пытаетесь сказать.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов.

Вы знаете, что попадаете в хаотичную ситуацию, но в безумии именно здесь вы можете проявить себя ярче всего.

Ваша нежная чувствительность к чувствам каждого может помочь вам стать партнером того, кто в вас нуждается больше всего, и стать другом, который сделает ситуацию веселой, даже если она стрессовая.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Король Пентаклей.

Вы усердно работаете, чтобы все произошло. Вознаграждение приближается, и вы, возможно, уже подсчитываете деньги, которые пойдут к вам.

Быть умным. Не тратьте их до того, как они попадут в ваш банк. На следующей неделе вы можете взглянуть на доход по-другому.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Тройка Жезлов.

Вы преданы своему делу и готовы сделать что-то позитивное в вашей жизни.

Если вы амбициозны и хотите начать собственный домашний бизнес, возможно, сейчас самое время заняться этим. Какой у вас любимый проект? Где вы видите возможности?

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Пятерка Мечей, перевернутая.

Конфликт, с которым вы столкнулись, близок к завершению, и хотя вам все еще может казаться, что вы находитесь в центре напряженной битвы, правда в том, что это не так, и вам нужно время, чтобы восстановиться.

Позвольте себе это. Вскоре дела пойдут намного лучше.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Семерка Мечей, перевернутая.

Это ваше место? Вам не нужно ничего говорить прямо сейчас, если у вас нет обязанности это сделать.

Иногда все получается само собой. А бывают случаи, когда кто-то уже этим занимается, и все, что вам нужно сделать, это наблюдать за прогрессом.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Десятка Мечей.

Предательство поражает. В один момент вы лучшие друзья, а в следующий вы узнаете, что все ваши секреты были раскрыты без вашего разрешения.

Это темная сторона дружбы, которая, к сожалению, случается со многими, и хотя это очень больно, вы скоро выздоровеете и найдете настоящего друга, который ценит вашу честность и дорожит вашей дружбой.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернутая.

Время выбрано неподходящее. Возможно, вы хотели сделать это сейчас, но слишком много вещей не согласованы.

Идея, которую вы должны сделать, это подождать. Окно возможностей скоро откроется, и все будет легко. Вам едва ли придется попробовать.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Туз Жезлов.

Вы выиграете эту игру. В жизни так много испытаний, но посмотрите, как вы делаете так много всего, чтобы принять каждую битву и убить.

Вы просыпаетесь и начинаете работу в начале каждого дня, не сдаваясь. Именно это делает вас победителем.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Десятка Кубков.

Ваше сердце находится в правильном месте. У вас самые лучшие намерения, и Вселенная видит, что вы делаете все возможное, чтобы поддерживать порядок.

Вы не будете разочарованы. Ожидайте великих дел!

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