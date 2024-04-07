Саме підприємство у 2002-2018 році входило до сфери управління Державного космічного агентства України (нині перебуває у сфері управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України).

В Україні виявлено трьох осіб, які здійснили збитки на суму 3,2 млн грн стратегічному держпідприємству, колишньому під управлінням Держкосмосу. Збитки складаються з 2,3 млн грн безпосередніх втрат та 853 тис. грн недоотриманих доходів.

За інформацією від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), розслідування проводиться на території Дніпропетровщини щодо підприємства, що було під контролем Державного космічного агентства України в період 2002-2018 років, а зараз підпорядковується Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості.

Серед звинувачених – керівник державного підприємства, власник і бухгалтер приватної компанії. З'ясувалося, що приватна компанія перерахувала 43,5 тис. євро на рахунок компанії дружини одного з чиновників, зареєстрованої на Маршаллових островах, під виглядом плати за агентські послуги.

У рамках слідства НАБУ та САП звернулися за правовою допомогою до 12 країн, зокрема до Ліхтенштейну, Латвії та Чехії, де отримані дані стали частиною доказової бази.

За даними розслідування, у 2015-2016 роках між керівництвом держпідприємства та приватною компанією було досягнуто змови. Між ними було укладено угоду на постачання вимірювальних приладів, попри отримання 40% передоплати і наявності необхідного товару, поставка так і не відбулася.

Далі, після анулювання попередньої угоди та проведення нового тендеру, в якому завдяки змові перемогла та сама компанія, вимірювальні прилади були поставлені за завищеними цінами. Під час митного оформлення та тендерного процесу були підроблені документи, що призвело до переплати держпідприємством 2,3 млн грн та додаткових збитків у розмірі 853 тис. грн через недоотриману вигоду, оскільки компанія-постачальник не була оштрафована за невиконання умов договору.

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