Само предприятие в 2002-2018 году входило в сферу управления Государственного космического агентства Украины (ныне находится в сфере управления Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины).

В Украине выявлены три человека, нанесшие убытки на сумму 3,2 млн грн стратегическому госпредприятию, бывшему под управлением Госкосмоса. Ущерб состоит из 2,3 млн грн непосредственных потерь и 853 тыс. грн недополученных доходов.

По информации от Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), расследование проводится на территории Днепропетровщины по предприятию, которое было под контролем Государственного космического агентства Украины в период 2002-2018 годов, а сейчас подчиняется Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности .

Среди обвиняемых – руководитель государственного предприятия, собственник и бухгалтер частной компании. Выяснилось, что частная компания перечислила 43,5 тыс. евро на счет компании жены одного из чиновников, зарегистрированной на Маршалловых островах под видом платы за агентские услуги.

В рамках следствия НАБУ и САП обратились за правовой помощью в 12 стран, в частности в Лихтенштейн, Латвию и Чехию, где полученные данные стали частью доказательной базы.

По данным расследования, в 2015-2016 годах между руководством госпредприятия и частной компанией был достигнут сговор. Между ними было заключено соглашение на поставку измерительных приборов, несмотря на получение 40% предоплаты и наличие необходимого товара, поставка так и не состоялась.

Далее, после аннулирования предварительного соглашения и проведения нового тендера, в котором благодаря сговору победила та же компания, измерительные приборы были поставлены по завышенным ценам. В ходе таможенного оформления и тендерного процесса были подделаны документы, что привело к переплате госпредприятием 2,3 млн грн и дополнительным убыткам в размере 853 тыс. грн из-за недополученной выгоды, поскольку компания-поставщик не была оштрафована за невыполнение условий договора.

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