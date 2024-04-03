ПриватБанк заявив, що обмежений у своїх можливостях, а також що затримання зловмисників, разом із проведенням розслідувань є обов'язком правоохоронних органів згідно із законодавством.

ПриватБанк може заблокувати рахунок клієнта, який став жертвою шахрайських дій, та відмовити у доступі до його банківського акаунту. Скаргу клієнт ПривптБанк опублікував на спеціалізованому сайті Мінфін.

У відповідь на скаргу клієнта ПриватБанк пояснив, що пошук та затримання шахраїв, а також проведення розслідувань у таких випадках належать до компетенції правоохоронних органів і виходять за межі його юрисдикції.

Згідно з повідомленням ПриватБанку, заблокування рахунку та обмеження доступу до банківського акаунту є запобіжними заходами у разі виявлення шахрайських дій. Банк закликає клієнтів бути обережними та дотримуватися простих правил безпеки, щоб уникнути стати жертвою шахраїв.

ПриватБанк рекомендує такі поради для уникнення шахрайства:

Ніколи не записуйте ПІН-код на пластиковій картці, оскільки це може допомогти зловмисникам отримати доступ до вашого рахунку у разі крадіжки. Ніколи не передавайте інформацію про свої картки третім особам. Уникайте завантаження файлів з підозрілих веб-ресурсів та невідомих джерел. Використовуйте ефективне антивірусне програмне забезпечення на всіх своїх пристроях. Встановлюйте складні паролі і використовуйте двофакторну автентифікацію. Будьте особливо обережні при запиті на вхід у банківський акаунт онлайн. При встановленні програм з магазинів додатків уважно ознайомлюйтесь з дозволами, які запитує додаток. Варто зауважити, що у випадку шахрайства з банківськими рахунками фінансові установи зазвичай не компенсують збитки, і не здійснюють пошук та повернення вкрадених коштів.

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