ПриватБанк може заблокувати рахунок клієнта, який став жертвою шахрайських дій, та відмовити у доступі до його банківського акаунту. Скаргу клієнт ПривптБанк опублікував на спеціалізованому сайті Мінфін.
У відповідь на скаргу клієнта ПриватБанк пояснив, що пошук та затримання шахраїв, а також проведення розслідувань у таких випадках належать до компетенції правоохоронних органів і виходять за межі його юрисдикції.
Згідно з повідомленням ПриватБанку, заблокування рахунку та обмеження доступу до банківського акаунту є запобіжними заходами у разі виявлення шахрайських дій. Банк закликає клієнтів бути обережними та дотримуватися простих правил безпеки, щоб уникнути стати жертвою шахраїв.
ПриватБанк рекомендує такі поради для уникнення шахрайства:
- Ніколи не записуйте ПІН-код на пластиковій картці, оскільки це може допомогти зловмисникам отримати доступ до вашого рахунку у разі крадіжки.
- Ніколи не передавайте інформацію про свої картки третім особам.
- Уникайте завантаження файлів з підозрілих веб-ресурсів та невідомих джерел.
- Використовуйте ефективне антивірусне програмне забезпечення на всіх своїх пристроях.
- Встановлюйте складні паролі і використовуйте двофакторну автентифікацію.
- Будьте особливо обережні при запиті на вхід у банківський акаунт онлайн.
- При встановленні програм з магазинів додатків уважно ознайомлюйтесь з дозволами, які запитує додаток.
- Варто зауважити, що у випадку шахрайства з банківськими рахунками фінансові установи зазвичай не компенсують збитки, і не здійснюють пошук та повернення вкрадених коштів.
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