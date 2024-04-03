ПриватБанк заявил, что ограничен в своих возможностях, а также что задержание злоумышленников вместе с проведением расследований является обязанностью правоохранительных органов согласно законодательству.

ПриватБанк может заблокировать счет клиента, ставшего жертвой мошеннических действий, и отказать в доступе к его банковскому аккаунту. Жалобу клиент ПривптБанк опубликовал на специализированном сайте Минфина.

В ответ на жалобу клиента ПриватБанк объяснил, что поиск и задержание мошенников, а также проведение расследований в таких случаях входят в компетенцию правоохранительных органов и выходят за пределы его юрисдикции.

Согласно сообщению ПриватБанка, заблокирование счета и ограничение доступа к банковскому аккаунту являются мерами пресечения в случае обнаружения мошеннических действий. Банк призывает клиентов быть осторожными и соблюдать простые правила безопасности, чтобы избежать стать жертвой мошенников.

ПриватБанк рекомендует следующие советы во избежание мошенничества:

Никогда не записывайте ПИН-код на пластиковой карте, поскольку это может помочь злоумышленникам получить доступ к вашему счету в случае кражи. Никогда не передавайте информацию о своих картах третьим лицам. Избегайте загрузки файлов из подозрительных веб-ресурсов и неизвестных источников. Используйте эффективное антивирусное программное обеспечение на всех устройствах. Устанавливайте сложные пароли и используйте двухфакторную аутентификацию. Будьте особенно осторожны при запросе на вход в банковский аккаунт онлайн. При установке программ из магазинов приложений внимательно ознакомьтесь с разрешениями, которые запрашивают приложение. Следует заметить, что в случае мошенничества с банковскими счетами финансовые учреждения обычно не компенсируют ущерб и не осуществляют поиск и возврат украденных средств.

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