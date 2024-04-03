Загалом замовити доставку картки ПриватБанку українцям можна вже в 11 країнах Європи - зробити це можна за оновленими правилами.

Державний ПриватБанк розширює свою послугу доставки карток клієнтам ще до п'яти країн, підвищивши загальну кількість країн-одержувачів до 11. Також ПриватБанк оновив правила отримання своїх карток. В пресслужбі ПриватБанк повідомили, кого стосуються зміни.

За допомогою кур'єрів Nova Post картки ПриватБанк будуть доставлені на будь-яку адресу в "дозволених" країнах, серед яких Естонія, Латвія, Італія, Словаччина та Угорщина.

Доставка карток ПриватБанк буде безкоштовною до кінця квітня 2024 року для клієнтів, які перевипустили активну платіжну картку або відкрили нову цифрову картку через Приват24 та замовили доставку картки.

Крім того, ПриватБанк пропонує замовлення доставки карток вже в 11 країнах Європи, включаючи Польщу, Молдову, Литву, Німеччину, Чехію, Румунію та інші. Клієнти можуть отримати картку у відділенні чи поштоматі Нової пошти в Україні або через кур'єра Nova Post у країнах Європи.

Також клієнти мають можливість перевипустити картку у будь-якому відділенні ПриватБанку, якщо термін її дії закінчується. Картку можна замовити з доставкою як по Україні, так і за кордон, використовуючи меню "Гаманець" у Приват24.

Крім цього, у системі Приват24 можна оформити миттєву Digital картку.

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