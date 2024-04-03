В общей сложности заказать доставку карты ПриватБанка украинцам можно уже в 11 странах Европы – сделать это можно по обновленным правилам.

Государственный ПриватБанк расширяет свою услугу доставки карт клиентам еще до пяти стран, повысив общее количество стран-получателей до 11. Также ПриватБанк обновил правила получения своих карт. В пресс-службе ПриватБанка сообщили, кого касаются изменения.

С помощью курьеров Nova Post карты ПриватБанк будут доставлены по любому адресу в "разрешенных" странах, среди которых Эстония, Латвия, Италия, Словакия и Венгрия.

Доставка карт ПриватБанк будет бесплатной до конца апреля 2024 года для клиентов, которые перевыпустили активную платежную карту или открыли новую цифровую карту через Приват24 и заказали доставку карты.

Кроме того, ПриватБанк предлагает заказ доставки карт уже в 11 странах Европы, включая Польшу, Молдову, Литву, Германию, Чехию, Румынию и другие. Клиенты могут получить карточку в отделении или почтамате Новой почты в Украине или через курьера Nova Post в странах Европы.

Также клиенты могут перевыпустить карту в любом отделении ПриватБанка, если срок ее действия истекает. Карточку можно заказать с доставкой как по Украине, так и за границу, используя меню "Кошелек" в Приват24.

Кроме этого, в системе Приват24 можно оформить мгновенную Digital карту.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, разразился скандал.