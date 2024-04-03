Ваша щоденна гадання по одній карті Таро для всіх знаків зодіаку тут на 3 квітня.

Щоденне читання Таро та гороскоп по одній карті для всіх знаків Зодіаку 3 квітня.

Нумерологія пов'язані з енергією Життєвого Шляху 3, Творчого.

Число 3 в Таро включає Імператрицю, Трійку Кубків, Меч і Жезлов - всі вони вказують у напрямі творчості та створення чогось нового.

Що ви почнете цього дня?

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знака зодіаку 3 квітня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Четвірка Жезлов.

Ефективно керуйте своїм часом протягом наступних днів, оскільки ви збираєтеся вирушити в нову пригоду.

Якщо ви плануєте почати щось нове, Четвірка Жезлів є позитивним знаком того, що ви обрали правильний час.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Шістка Жезлів.

Довіряйте своєму серцю. У вас так багато кохання, і знати, показати вам свою турботу чи ні, це важливе рішення.

Правда в тому, що ви це робите, і хоча прояв своїх почуттів змушує вас почуватися вразливим, правда в тому, що ви вже вклали кошти. Крім того, людям подобається знати, коли вони щось для вас означають.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Закохані.

Ви маєте прийняти важливе рішення. Перед вами є вибір. Один просить вас прислухатися до розуму, а інший каже дослухатися до своєї інтуїції.

Це може збивати з пантелику. Вони обидва почуваються добре. Але правда в тому, що ви дійсно є тим, чого, на вашу думку, ви хочете або чогось потребуєте. Це той вибір, який потрібно зробити.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Шістка Кубків.

Займіться улюбленою справою, яка навіює спогади про дитинство. Ви любили пекти печиво або насолоджуватися вишуканим частуванням наприкінці довгого тижня?

Побалувати себе. Зростати важко. Зробіть щось, що поверне ностальгію дитинства.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Зірка.

Всесвіт завжди поруч із вами, навіть коли ви не думаєте, що вам це потрібно. Зробіть молитву або медитацію частиною свого повсякденного життя.

Вам не обов'язково бути духовним чи мати прямий зв'язок із Богом. Вашого наміру достатньо.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Путівник.

Перестаньте говорити, що у вас немає часу на перерву. Це частина вашого права людини відпочивати та приділяти час собі.

Якщо ви не візьмете його, ніхто не нав'язуватиме вам відпочинок. Ви маєте бути тим, хто зробить це пріоритетом свого життя.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Імператриця.

Слухайте свій голос. Ваша інтуїція завжди говорить з вами і допомагає побачити те, що ви прогаяли, поки були зайняті.

Вона плескає вас по плечу або приходить до вас уві сні. Коли ви відчуєте, що вас надихає, не відмахуйтесь від цього моменту. Дослідіть його.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Шістка Жезлов, перевернута.

Прямо зараз ви можете відчувати, що готові вирушити в нову пригоду, але насправді ви, можливо, не готові докладати зусиль, як ви могли подумати.

Можливо, вам знадобиться трохи більше часу, щоб освоїтись у цій ситуації. Не думайте, що це ніколи, це скоріше відстрочка.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Десятка Жезлів.

У вашому житті багато підтримуючих друзів і людей, які хочуть, щоб ви досягли успіху.

Навіть якщо у вас немає друзів, які змушують вас відчувати по-справжньому підтримку, ваші предки, ваші ангели, люди, які вас навчали, посилали вам свою енергію, що любить.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Колесо Фортуни.

Ви досягаєте вершини, і хоча вам здається, що це дуже велика робота, ви робите хорошу справу як для себе, так і для інших.

Ви прокладаєте шлях для того, хто спостерігає, як ви долаєте життєві шторми. Ви стаєте лідером, навіть не намагаючись.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею.

Збережіть те, що ви робите. Кажуть, що справа не в тому, що ви заробляєте, а в тому, скільки з цього ви заощаджуєте, і це правильно для вашого життя.

Ви можете не знати, що дасть майбутнє. Тож плануйте і дощовий, і сонячний день. Змусіть свої гроші працювати на вас.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов.

На тебе одночасно нападає так багато всього. Так приємно знову бути зайнятим, але ти не хочеш бути настільки зайнятим, щоб забути, у чому суть життя. Пам'ятайте, що ключем до всього є баланс!

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