Ваше ежедневное гадание по одной карте Таро для всех знаков зодиака здесь на 3 апреля.

Ежедневное чтение Таро и гороскоп по одной карте для всех знаков Зодиака 3 апреля.

Нумерология связана с энергией Жизненного Пути 3, Творческого.

Число 3 в Таро включает Императрицу, Тройку Кубков, Мечей и Жезлов — все они указывают в направлении творчества и создания чего-то нового.

Что вы начнете в этот день?

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 3 апреля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Четверка Жезлов.

Эффективно управляйте своим временем в течение следующих нескольких дней, поскольку вы собираетесь отправиться в новое приключение.

Если вы планируете начать что-то новое, Четверка Жезлов — положительный знак того, что вы выбрали правильное время.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Шестерка Жезлов.

Доверяйте своему сердцу. У вас так много любви, и знать, показать ли вам свою заботу или нет, — это важное решение.

Правда в том, что вы это делаете, и хотя проявление своих чувств заставляет вас чувствовать себя уязвимым, правда в том, что вы уже вложили средства. Кроме того, людям нравится знать, когда они что-то для вас значат.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Влюбленные.

Вам предстоит принять важное решение. Перед вами есть выбор. Один просит вас прислушаться к разуму, а другой говорит прислушаться к своей интуиции.

Это может сбивать с толку. Они оба чувствуют себя хорошо. Но правда в том, что вы действительно являетесь тем, чего, по вашему мнению, вы хотите или в чем нуждаетесь. Это тот выбор, который вам нужно сделать.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Шестерка Кубков.

Займитесь любимым делом, которое навевает воспоминания о детстве. Вы любили печь печенье или наслаждаться изысканным угощением в конце долгой недели?

Побалуйте себя. Взрослеть тяжело. Сделайте что-нибудь, что вернет ностальгию детства.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Звезда.

Вселенная всегда рядом с вами, даже когда вы не думаете, что вам это нужно. Сделайте молитву или медитацию частью своей повседневной жизни.

Вам не обязательно быть духовным или иметь прямую связь с Богом. Вашего намерения достаточно.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Отшельник.

Перестаньте говорить, что у вас нет времени на перерыв. Это часть вашего права человека отдыхать и уделять время себе.

Если вы не возьмете его, никто не будет навязывать вам отдых. Вы должны быть тем, кто сделает это приоритетом своей жизни.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Императрица.

Слушайте свой внутренний голос. Ваша интуиция всегда говорит с вами и помогает увидеть то, что вы упустили, пока были заняты.

Она хлопает вас по плечу или приходит к вам во сне. Когда вы почувствуете, что вас вдохновляет, не отмахивайтесь от этого момента. Исследуйте его.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая.

Прямо сейчас вы можете чувствовать, что готовы отправиться в новое приключение, но на самом деле вы, возможно, не готовы прикладывать усилия, как вы могли подумать.

Возможно, вам понадобится немного больше времени, чтобы освоиться в этой ситуации. Не думайте, что это никогда, это скорее отсрочка.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

В вашей жизни много поддерживающих друзей и людей, которые хотят, чтобы вы добились успеха.

Даже если у вас нет друзей, которые заставляют вас чувствовать по-настоящему поддержку, ваши предки, ваши ангелы, люди, которые вас учили, посылали вам свою любящую энергию.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Вы достигаете вершины, и хотя вам кажется, что это очень большая работа, вы делаете хорошее дело как для себя, так и для других.

Вы прокладываете путь для того, кто наблюдает, как вы преодолеваете жизненные штормы. Вы становитесь лидером, даже не пытаясь.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

Сохраните то, что вы делаете. Говорят, что дело не в том, что вы зарабатываете, а в том, сколько из этого вы экономите, и это верно для вашей жизни в настоящее время.

Вы можете не знать, что принесет будущее. Так что планируйте и дождливый, и солнечный день. Заставьте свои деньги работать на вас.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов.

На тебя одновременно нападает так много всего. Так приятно снова быть занятым, но ты не хочешь быть настолько занятым, чтобы забыть, в чем суть жизни. Помните, что ключом ко всему является баланс!

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