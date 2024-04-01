Як підкреслюють в Укргідрометцентрі, хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла до нас аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще пил із Сахари.

Мешканці західного регіону могли спостерігати це ще вчора, а сьогодні він пошириться на більшість областей України.

«Небо буде тьмяним», - кажуть в Укргідрометцентрі і закликають людей зачиняти вікна.

Пилова буря, як також попереджають у КМДА, це метеорологічне явище, яке шкідливе для людей із респіраторними захворюваннями, осіб літнього віку та дітей.

У разі погіршення ситуації зі станом повітря мешканцям української столиці, рекомендують закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води.

«Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум», - радять у КМДА.

Піщаний пил з Сахари складається переважно з найдрібніших мінеральних частинок. Червонувато-жовтий колір мас вказує на те, що основними компонентами пилу є залізовмісні мінерали. Маси також містять багато мікроелементів, таких як фосфор, магній та кальцій.

Зазначимо, що пісок із Сахари випадає у Європі майже щороку. Це явище відбивається на погоді: вдень зазвичай ясне небо вкривається тонким шаром пилу. Він спричиняє утворення високих хмар та забарвлює небокрай у жовтувато-блакитний, іноді навіть помаранчевий кольори.



Щороку до Центральної Європи потрапляє близько 60 тисяч тонн піску із Сахари.

Чим сильніший потік повітряних мас із Сахари, тим більше пилу сягає Центральної Європи.

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