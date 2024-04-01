Как подчеркивают в Укргидрометцентре, волна тепла из западного Средиземноморья, которая принесла нам аномально высокие температуры воздуха в последние дни, захватила еще пыль из Сахары.

Жители западного региона могли наблюдать это еще вчера, а сегодня он распространится на большинство областей Украины.

«Небо будет тусклым», – говорят в Укргидрометцентре и кризывают людей закрывать окна.

Пылевая буря, как также предупреждают в КГГА, это метеорологическое явление, которое вредно для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.

В случае ухудшения ситуации с состоянием воздуха жителям украинской столицы рекомендуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды.

«Если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум», - советуют в КГГА.

Песчаная пыль из Сахары состоит преимущественно из мельчайших минеральных частиц. Красновато-желтый цвет масс указывает на то, что основными компонентами пыли являются железосодержащие минералы. Массы также содержат множество микроэлементов, таких как фосфор, магний и кальций.

Отметим, что песок из Сахары выпадает в Европе почти каждый год. Это явление отражается на погоде: днем ​​обычно ясное небо укрывается тонким слоем пыли. Он вызывает образование высоких облаков и окрашивает горизонт в желтовато-голубой, иногда даже оранжевый цвета.



Ежегодно в Центральную Европу попадает около 60 тысяч тонн песка из Сахары.

Чем сильнее поток воздушных масс из Сахары, тем больше пыли достигает Центральной Европы.

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