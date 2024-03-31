Батько чоловіка служить у ЗСУ, недавно він відправив синові кругленьку суму двома платежами - після чого банківську картку заблокували.

"ПриватБанк" обслуговує мільйони українців. Та останнім часом все більше людей незадоволені його роботою. Найчастіше проблеми виникають через те, що "ПриватБанк" блокує банківські рахунки без пояснення причини. Про подібні ситуацію розповів клієнт "ПриватБанк" на спеціалізованому сайті Мінфіна.

Клієнт "ПриватБанк" поділився, що працює офіційно с грудня 2018 року, всі податки ним також сплачуються. Батько чоловіка служить у ЗСУ. Нещодавно він відправив сину 24 тисячі гривень двома платежами. Після цього банк заблокував банківський рахунок чоловіка.

"Мені прийшло СМС-повідомлення, що "з вами розірвані трудові відносини". ніякого попередження на електронну або дзвінка навіть не було, у мене були всі збереження і кошти на цій картці", - додав клієнт "ПриватБанк".

Чоловік прийшов у відділення "ПриватБанк" та написав заяву про повернення заблокованих коштів на картку іншого банку. Пройшло декілька неділь, а кошти так і не повернули.

В "ПриватБанк" пояснили, що банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Там також додали, що заяву на поверненняоштів за регламентом банку розглядають протягом 30 днів.

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