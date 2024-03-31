Отец мужчины служит в ВСУ, едавно он отправил сыну кругленькую сумму двумя платежами - после чего банковсую карточку заблокировали.

ПриватБанк обслуживает миллионы украинцев. Но в последнее время все больше людей недовольны его работой. Чаще проблемы возникают из-за того, что "ПриватБанк" блокирует банковские счета без объяснения причины. О подобных ситуациях рассказал клиент "ПриватБанка" на специализированном сайте Минфина.

Клиент "ПриватБанк" поделился, что работает официально с декабря 2018, все налоги им также уплачиваются. Отец мужчины служит в ВСУ. Недавно он отправил сыну 24 тысяч гривен двумя платежами. После этого банк заблокировал банковский счет мужчины.

"Мне пришло СМС-сообщение, что "с вами разорваны трудовые отношения". Никакого предупреждения на электронную или звонка даже не было, у меня были все сбережения и средства на этой карточке", - добавил клиент "ПриватБанк".

Мужчина пришел в отделение "ПриватБанк" и написал заявление о возвращении заблокированных средств на карту другого банка. Прошло несколько воскресений, а деньги так и не вернули.

В "ПриватБанке" объяснили, что банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения. Там также добавили, что заявление о возвращении по регламенту банка рассматривают в течение 30 дней.

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