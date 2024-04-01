Все, що вам потрібно знати про вирощування селери, можна знайти в цьому докладному посібнику.

Селеру легко вирощувати, але для цього потрібен тривалий вегетаційний період.

Селера добре росте на важких ґрунтах і добре почувається в спекотне літо.

Як виростити селеру?

Сіють насіння селери навесні, в ідеалі в горщиках, що зберігаються в приміщенні, що обігрівається. Висадіть рослину після того, як мине загроза заморозків, і добре полийте.

Добре поливайте селеру протягом усього вегетаційного періоду і стежте за тим, щоб грунт навколо рослин не був засмічений. Збирають коріння селери з жовтня до березня.

Посійте насіння селери в неглибокі сівалки в лотках і засипте тонким шаром компосту. Злегка полийте.

Пересадіть розсаду селери в окремі горщики, коли вони стануть досить великими, щоб з ними можна було поводитись і зберігати їх під захистом доти, доки не минає ризик заморозків.

Різке похолодання може призвести до передчасного розквіту рослин селери, а це означає, що вони не утворюють смачного коріння.

Висаджуйте молоді рослини селери пізньої весни, коли вони досягнуть 5-7 см висоти. Розміщуйте їх на відстані 25-30 см один від одного рядами на відстані 30-45 см один від одного.

Не закопуйте крони селери. Рясно поливайте в посушливі періоди або на легких ґрунтах. Щоб зберегти вологу, відразу після посадки варто нанести об'ємну органічну мульчу, стежачи за тим, щоб вона не торкалася набухання коріння селери.

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