Все, что вам нужно знать о выращивании сельдерея, можно найти в этом подробном руководстве.

Сельдерей легко выращивать, но для этого требуется длительный вегетационный период.

Сельдерей хорошо растет на тяжелых почвах и хорошо себя чувствует в жаркое лето.

Как вырастить сельдерей?

Сеют семена сельдерея весной, в идеале в горшках, хранящихся в обогреваемом помещении. Высадите растение после того, как минует угроза заморозков, и хорошо полейте.

Хорошо поливайте сельдерей в течение всего вегетационного периода и следите за тем, чтобы почва вокруг растений не была засорена. Собирают корни сельдерея с октября по март.

Посейте семена сельдерея в неглубокие сеялки в лотках и засыпьте тонким слоем компоста. Слегка полейте.

Пересадите рассаду сельдерея в отдельные горшки, когда они станут достаточно большими, чтобы с ними можно было обращаться и хранить их под защитой до тех пор, пока не минует риск заморозков.

Резкое похолодание может привести к преждевременному цветения растений сельдерея, а это означает, что они не образуют вкусные корни.

Высаживайте молодые растения сельдерея поздней весной, когда они достигнут 5-7 см высоты. Размещайте их на расстоянии 25–30 см друг от друга рядами на расстоянии 30–45 см друг от друга.

Не закапывайте кроны сельдерея. Обильно поливайте в засушливые периоды или на легких почвах. Чтобы сохранить влагу, сразу после посадки стоит нанести объемную органическую мульчу, следя за тем, чтобы она не касалась набухающих корней сельдерея.

Читайте также:

Как и когда сеять цветную капусту на рассаду: ошибки, которые могут погубить урожай

Как вырастить хороший урожай помидоров: хитрости от опытных огородников

Как сажать лук, чтобы получить хороший урожай: все дело в одной хитрости