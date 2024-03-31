Огірки добре підходять для закусок, салатів і навіть домашнього догляду за шкірою.

Немає нічого приємнішого, ніж хрускіт свіжого прохолодного огірка в спекотний літній день.

Огірки можна додавати у воду для легкого смаку. А коли літо підійде до кінця, ви зможете замаринувати залишок урожаю та насолоджуватися ним цілий рік.

Хоча огірки можуть зіткнутися зі шкідниками, їх все одно досить легко виростити із насіння.

Більшість сортів готові до збирання врожаю через 50-70 днів.

Огірки традиційно садять рядами чи горбками. Ви знайдете кущові сорти та виноградні огірки. Кущові сорти не потребують підв'язки, але можуть займати багато місця в саду.

Огірки, що часто кучеряві допускають розповзання по землі, але коли вони на землі, вони більш сприйнятливі до хвороб і шкідників і займають багато місця.

Замість цього "привчіть" огірки, що в'ються, підбиратися на паркан, грати або іншу міцну опорну конструкцію для більшої стійкості.

Проріджуйте розсаду. Проростання зазвичай займає від трьох до десяти днів.

Доглядайте рослини. Намагайтеся підтримувати грунт рівномірно вологим, але не перезволоженим.

У спеку плануйте поливати більше. Уникайте нерегулярного графіка поливу, оскільки це може призвести до того, що огірки будуть мати дивну форму і будуть гіркими.

Намагайтеся, щоб листя залишалося сухим при поливі, щоб запобігти грибковим захворюванням.

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