Огурцы хорошо подходят для закусок, салатов и даже для домашнего ухода за кожей.

Нет ничего более приятного, чем хруст свежего прохладного огурца в жаркий летний день.

Огурцы также можно добавлять в воду для легкого вкуса. А когда лето подойдет к концу, вы сможете замариновать остаток урожая и наслаждаться им круглый год.

Хотя огурцы могут столкнуться с вредителями, их все равно довольно легко вырастить из семян.

Большинство сортов готовы к сбору урожая через 50–70 дней.

Огурцы традиционно сажают рядами или холмиками. Вы найдете кустовые сорта, а также виноградные огурцы. Кустовые сорта не нуждаются в подвязке, но могут занимать много места в саду.

Часто вьющиеся огурцы допускают расползание по земле, но когда они на земле, они более восприимчивы к болезням и вредителям и занимают много места.

Вместо этого "приучите" вьющиеся огурцы взбираться на забор, решетку или другую прочную опорную конструкцию для большей устойчивости.

Прореживайте рассаду. Прорастание обычно занимает от трех до 10 дней.

Ухаживайте за растениями. Старайтесь поддерживать почву равномерно влажной, но не переувлажненной.

В жаркую погоду планируйте поливать больше. Избегайте нерегулярного графика полива, так как это может привести к тому, что огурцы будут иметь странную форму и будут горькими .

Старайтесь, чтобы листва оставалась сухой при поливе, чтобы предотвратить грибковые заболевания.

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