Читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 1 квітня вже тут.

Ваше щоденне читання однієї карти Таро та гороскоп для всіх знаків зодіаку тут на 1 квітня, з передбаченням з використанням нумерології та астрології.

Ми бачимо два підходи, які можна зробити цього дня: дія чи бездіяльність.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 1 квітня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Трійка Кубків, перевернута.

Неможливо бути у чудовій грі 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Будуть дні, коли ви волієте залізти під ковдру та уникати світу.

Розслабтеся. Ти заслуговуєш трохи милості. У тебе вихідний. Робіть все можливе за допомогою того, що у вас є. Завтра буде легше.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Двійка Пентаклею, перевернута.

Є дві форми контролю: спроба змусити когось робити те, що ви хочете, або вияв стриманості.

Ви підходите до роздоріжжя, де вам потрібно вирішити, яким лідером ви хочете бути. Нелегко вибрати будь-який шлях, але люди будуть поважати вас найбільше, коли побачать ваше серце після того, як ви до них належите.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Ваші слова творять світи. Ви можете не усвідомлювати, наскільки потужною може бути найменша річ, яку ви кажете.

Вибирайте слова кохання. Розвивайте інших.

Будьте людиною, яка вкладає життя та світло в ситуації. Менше критикуйте. Робіть більше компліментів.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Десятка Меч, перевернута.

Спочатку ви думали, що ніколи не подолаєте почуття зради, яке зазнали, але тепер, коли ви глянули на ситуацію збоку і пройшов якийсь час.

Ви набули своєї особистої сили, не дозволяючи нікому знову мати над вами такий контроль. Пощастило тобі.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Суд у перевернутому положенні.

Ви не завжди можете бачити речі такими, якими вони є. Ось чому ретроспективний підхід справді дорівнює 20/20. Але ви продовжуватимете вчитися і рости.

Ви будете ставати мудрішими з кожним днем. Ви зрозумієте цю річ, яка називається життям, свого часу.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Двійка Жезлов, перевернута.

Не ви почали проблему, але це не означає, що ви не можете взяти на себе відповідальність і спробувати її вирішити.

Ви бачите, до чого йдуть справи та чому суперечки не спрацюють.

Ваші природні лідерські якості можуть проявитися та допомогти вам урегулювати ситуацію.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Імператор у перевернутому положенні.

Щоб бути сильним, не обов'язково застосовувати силу.

Вам просто потрібно стояти на своєму і не прогинатися, коли ви впевнені у своїй позиції.

Вам не потрібно засмучуватися через ясність. Ви маєте право на свою думку.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Карта Таро: Десятка Кубків, перевернута.

Ваші почуття щодо ситуації залишаються незрозумілими. Вам доведеться все обміркувати та обміркувати.

У вас багато справ, і вам потрібен час. Коли ви будете готові зробити те, що вам потрібно, ви будете мотивовані та рішучі, і вас теж буде важко стримати.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов, перевернута.

Тепер, коли все налагодилося, ви відчуєте себе комфортніше. Жахливе почуття нестачі часу.

Ви зрозумієте, як ефективно управляти своїм часом. Ви зрозумієте, як справи, як тільки в усьому розберетеся.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Помірність.

Терпіння може бути чеснотою, але занепокоєння ні. Якщо хтось продовжує говорити, як він стурбований конкретною ситуацією, виявіть проникливість.

Іноді люди використовують слова, щоб показати свою чесноту, але їхні дії порожні.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Смерть.

Завжди є новий початок, і навіть якщо ви волієте не починати щось нове, тому що намагаєтеся вшанувати пам'ять, подумайте про те, наскільки корисним є ваш рух уперед.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Король Мечів.

Ви готові до дії. Ви повинні стратегічно підходити до того, що ви вирішите спробувати.

Ви не хочете витрачати свій час та ресурси, роблячи купу справ одночасно. Краще знати, чим хочеш займатися.

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