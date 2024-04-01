Чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 1 апреля уже здесь.

Ваше ежедневное чтение одной карты Таро и гороскоп для всех знаков зодиака здесь на 1 апреля, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Мы видим два подхода, которые можно предпринять в этот день: действие или бездействие.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 1 апреля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая.

Невозможно быть в отличной игре 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Будут дни, когда вы предпочтете залезть под одеяло и избегать мира.

Расслабьтесь. Ты заслуживаешь немного милости. У тебя выходной. Делайте все возможное, используя то, что у вас есть. Завтра будет легче.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Двойка Пентаклей, перевернутая.

Есть две формы контроля: попытка заставить кого-то делать то, что вы хотите, или проявление сдержанности.

Вы подходите к перепутью, где вам нужно решить, каким лидером вы хотите быть. Нелегко выбрать любой путь, но люди будут уважать вас больше всего, когда увидят ваше сердце по тому, как вы к ним относитесь.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Ваши слова создают миры. Вы можете не осознавать, насколько мощной может быть самая маленькая вещь, которую вы говорите.

Выбирайте слова любви. Развивайте других.

Будьте человеком, который вкладывает жизнь и свет в ситуации. Меньше критикуйте. Делайте больше комплиментов.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Десятка Мечей, перевернутая.

Сначала вы думали, что никогда не преодолеете чувство предательства, которое испытали, но теперь, когда вы взглянули на ситуацию со стороны и прошло некоторое время.

Вы обрели свою личную силу, не позволяя никому снова иметь над вами такой контроль. Повезло тебе.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Суд в перевернутом положении.

Вы не всегда можете видеть вещи такими, какие они есть. Вот почему ретроспективный подход действительно равен 20/20. Но вы будете продолжать учиться и расти.

Вы будете становиться мудрее с каждым днем. Вы поймете эту вещь, называемую жизнью, в свое время.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Двойка Жезлов, перевернутая.

Не вы начали проблему, но это не значит, что вы не можете взять на себя ответственность и попытаться решить ее.

Вы видите, к чему идут дела и почему споры не сработают.

Ваши природные лидерские качества могут проявиться и помочь вам урегулировать ситуацию.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Император в перевернутом положении.

Чтобы быть сильным, не обязательно применять силу.

Вам просто нужно стоять на своем и не прогибаться, когда вы твердо уверены в своей позиции.

Вам не нужно расстраиваться из-за ясности. Вы имеете право на свое мнение.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Десятка Кубков, перевернутая.

Ваши чувства по поводу ситуации остаются неясными. Вам придется все обдумать и обдумать.

У вас много дел, и вам нужно время. Когда вы будете готовы сделать то, что вам нужно, вы будете мотивированы и решительны, и вас тоже будет трудно сдержать.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая.

Теперь, когда все уладилось, вы почувствуете себя более комфортно. Ужасное чувство нехватки времени.

Вы поймете, как более эффективно управлять своим временем. Вы поймете, как обстоят дела, как только во всем разберетесь.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Умеренность.

Терпение может быть добродетелью, но беспокойство — нет. Если кто-то продолжает говорить, как он обеспокоен конкретной ситуацией, проявите проницательность.

Иногда люди используют слова, чтобы показать свою добродетель, но их действия пусты.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Смерть.

Всегда есть новое начало, и даже если вы предпочитаете не начинать что-то новое, потому что пытаетесь почтить память, подумайте о том, насколько полезно для вас ваше движение вперед.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Король Мечей.

Вы готовы к действию. Вы должны стратегически подходить к тому, что вы решите попробовать.

Вы не хотите тратить свое время и ресурсы, делая кучу дел одновременно. Лучше знать, чем ты хочешь заниматься.

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