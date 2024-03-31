Українцям треба відновити знання, де павербанки, що із зарядом і бути готовими до того, що певні обмеження будуть та відключення світла.

В експертному оточенні передбачають, що під час літнього сезону українці можуть стикнутися з відключеннями та обмеженнями у споживанні електроенергії. Прогнозується, що відключення можуть відбуватися у другій половині липня та в серпні.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він пояснив, що саме у ці місяці припадає літній пік споживання електроенергії.

"Я передбачаю, що нам слід готуватися. Українцям треба оновити знання щодо місць розміщення павербанків, що робити у разі відключення, та бути готовими до можливих обмежень", - зазначено в повідомленні.

Причиною можливих відключень літом є те, що у цей період очікується значний пік споживання електроенергії. За словами Харченка, зараз ситуація не така критична, оскільки Україна перебуває у "весняному нижньому піку споживання", коли споживання електроенергії відносно невелике.

Проте влітку ситуація може змінитися через очікуваний літній пік споживання електроенергії. "Ми очікуємо, що літній пік споживання припаде на другу половину липня та серпень", - додав Харченко.

Тим часом, у день 29 березня російські сили обстріляли об'єкти енергетики в Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Атака здійснювалася за допомогою дронів та ракет, спрямована була на об'єкти генерації електроенергії, в результаті чого були пошкоджені теплові та гідроелектростанції.

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