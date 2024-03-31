Украинцам нужно восстановить знания, где павербанки, что с зарядом и быть готовыми к тому, что определенные ограничения и отключение света.

В экспертном окружении предполагают, что в летний сезон украинцы могут столкнуться с отключениями и ограничениями в потреблении электроэнергии. Прогнозируется, что отключения могут происходить во второй половине июля и в августе.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он объяснил, что именно в эти месяцы приходится летний пик потребления электроэнергии.

"Я предполагаю, что нам следует готовиться. Украинцам нужно обновить знания о местах размещения павербанков, что делать в случае отключения, и быть готовыми к возможным ограничениям", - говорится в сообщении.

Предпосылкой вероятных отключений летом является то, что в этот период ожидается значимый пик потребления электроэнергии. По словам Харченко, сейчас ситуация не так критична, поскольку Украина находится в "весеннем нижнем пике потребления", когда потребление электроэнергии относительно небольшое.

Однако летом ситуация может измениться из-за ожидаемого летнего пика потребления электроэнергии. "Мы ожидаем, что летний пик потребления придется на вторую половину июля и август", - добавил Харченко.

Тем временем в день 29 марта российские силы обстреляли объекты энергетики в Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Атака осуществлялась с помощью дронов и ракет, направлена ​​на объекты генерации электроэнергии, в результате чего были повреждены тепловые и гидроэлектростанции.

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