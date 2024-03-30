Ця порада фахівця про те, як обрізати черешню, допоможе зберегти дерево яскравим і здоровим.

Черешня стане чудовим доповненням будь-якого саду, але вам потрібно знати, як обрізати дерево, щоб зберегти його здоровим та у гарній формі.

Завдяки своєму яскравому листю восени, красивому весняному цвітінню та смачним плодам черешні пропонує як декоративну, так і продуктивну привабливість у саду.

Щоб переконатися, що у вас є відповідні інструменти для обрізки черешні, вам знадобляться:

Ножиці для обрізання дрібних гілок.

Обрізна пилка для товстіших гілок.

Ручні секатори або секатори для різання дуже маленьких гілок.

Як обрізати черешню навесні?

Обрізка черешні навесні, після того, як на деревах розкрилися бруньки і почали розвиватися листя, - це спосіб виявити і видалити всі хворі гілки і стимулювати бажану структуру гілок.

Зворотною стороною є те, що це не сприятиме активному зростанню черешні.

Щоб обрізати дерево черешні, що вже вкоренилося, потрібно вкоротити всі сильні вертикально зростаючі пагони, що тіснять центр, щоб забезпечити вільний приплив повітря.

Потім видаліть всі перетинаються, слабкі, мертві, пошкоджені або хворі гілки черешні.

Після чого вкоротіть кінчики решти гілок приблизно на третину нового приросту, щоб стимулювати розвиток плодових бруньок.

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