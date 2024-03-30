Этот совет специалиста о том, как обрезать черешню, поможет вам сохранить дерево ярким и здоровым.

Черешня станет прекрасным дополнением любого сада, но вам нужно знать, как обрезать дерево, чтобы сохранить его здоровым и в хорошей форме.

Благодаря своей яркой листве осенью, красивому весеннему цветению и вкусным плодам черешни предлагает как декоративную, так и продуктивную привлекательность в саду.

Чтобы убедиться, что у вас есть подходящие инструменты для обрезки черешни, вам понадобятся:

Ножницы для обрезки мелких ветвей.

Обрезная пила для более толстых ветвей.

Ручные секаторы или секаторы для обрезки очень маленьких ветвей.

Как обрезать черешню весной?

Обрезка черешни весной, после того как на деревьях раскрылись почки и начали развиваться листья, — это способ выявить и удалить все нездоровые ветви и стимулировать желаемую структуру ветвей.

Обратной стороной является то, что это не будет способствовать активному росту черешни.

Чтобы обрезать уже укоренившееся дерево черешни нужно укоротить все сильные вертикально растущие побеги, теснящие центр, чтобы обеспечить свободный приток воздуха.

Затем удалите все пересекающиеся, слабые, мертвые, поврежденные или больные ветки черешни.

После чего укоротите кончики остальных ветвей примерно на треть нового прироста, чтобы стимулировать развитие плодовых почек.

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