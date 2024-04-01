Дізнайтеся, як уникнути поширених помилок при обрізанні дерев у цьому посібнику.

Регулярне обрізання певних дерев і чагарників може підвищити їх життєздатність, покращити врожайність та запобігти хворобам.

Але запам'ятати методи, необхідні для якісної роботи, буває складно і непросто зрозуміти, чи правильно ви обрізаєте дерева.

Обрізка дерев у невідповідну пору року або неправильним способом може призвести до різноманітних проблем, не в останню чергу до того, що рослина дає багато додаткових листків на шкоду фруктам або квітам.

Не робіть ці помилки, і ви будете винагороджені красивішими та здоровішими рослинами.

Будь то пара сучкорізів з довгою ручкою, секатором або секатором, для цього завдання важливо використовувати правильний інструмент.

Як правильно обрізати дерева?

Правильне обрізання – це ключ до того, щоб ваші рослини були здоровими та виглядали якнайкраще. Занадто високий рівень призведе до розвитку захворювань, надто низький – ви можете зашкодити дереву.

При обрізанні видаляються стебла та листя, які є двома основними джерелами живлення для рослини: вуглеводи зберігаються в деревині, а листя виробляють власні вуглеводи при фотосинтезі.

Видалення занадто великої кількості матеріалу за один раз може призвести до відмирання коріння, і на відновлення дерева може знадобитися кілька років.

Чи не обрізати вище вузла. Вузол - це місце, де зі стебла виходять листя, нирки та пагони. Ви завжди повинні зрізати трохи вище вузла, тому що це запобігає «відмиранню» і, отже, хворобі.

Крім того, обрізавши дерево над вузлом, ви можете маніпулювати новими стеблами, листям або квітами, щоб вони формувалися у бажаному напрямку, оскільки вузли утворюються на різних сторонах стебла. Не зрізайте надто близько над вузлом, оскільки це може його пошкодити, але не залишайте більше 1 см над вузлом, оскільки ви залишите непривабливий пень, який не зможе рости і, отже, може загинути.

Чи не чистити секатор. Чисті, гострі та добре змащені інструменти для обрізання працюють краще, служать довше та безпечніше у використанні, ніж брудні та тупі.

Якщо ви не заточите секатор та сучкоріз, у вас менше шансів зробити чистий зріз при обрізанні.

Чи не обрізати під кутом. При обрізанні гілок важливо обрізати їх під кутом донизу, щоб під час дощу вода швидко стікала з рани. Але якщо зрізати рівно, ви ризикуєте потрапити в рослину грибковими інфекціями, тому що вода може накопичуватися на рані та створювати ідеальні умови для розмноження грибків.

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