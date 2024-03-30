Гороскоп на 30 березня 2024 року, відкрийте для себе астрологічні прогнози знаків Зодіаку для любові, здоров'я та грошей.

Не пропустіть щоденний гороскоп для 12 знаків зодіаку.

ОВЕН

21 березня – 19 квітня

Овен, тобі доведеться пережити особливо емоційні дні з близькими тобі людьми. Вам нема про що турбуватися, це цілком природно, враховуючи, що ваш знак, як і раніше, залишається одним з найемоційніших представників зодіаку. Хоча ви часто намагаєтеся вдати, що це не так, щоб ніхто не побачив вашу ахіллесову п'яту. Незважаючи на це, ваші почуття знову вас спіткають, і вам доведеться докласти деяких зусиль, щоб добре контролювати себе в цих умовах. Проводьте більше часу зі своїм партнером, але робіть все повільно. Не заходьте надто далеко і надто швидко, якщо не хочете, щоб ваш партнер втік і у нього згодом виникли ускладнення. Не хвилюйтеся, якщо зараз ця людина не бере участі у ваших бажаннях. Насамперед, не робіть це особистою справою. Немає потреби проходити через це.

ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня

Телецю, протягом дня у тебе можуть виникнути деякі труднощі. Насправді в цьому немає нічого особливого, але, скажімо так, вам потрібно бути обережним з негативною стороною деяких справ, які ви ще маєте виконати. Не потрібно панікувати, просто зосередьтеся на своїх цілях та пам'ятайте про позитивні моменти, які обов'язково будуть. Ви також можете насолодитися радістю, провівши кілька хвилин тиші зі своїм партнером. Тим більше, що по роботі ви останнім часом мало часу проводите разом. Залишайтеся в тиші та спокої, щоб добре спілкуватися один з одним. Обміняйтесь різними уявленнями про майбутнє, які ви маєте. Ви відчуєте себе у повній гармонії. Економічна частина може бути складнішою і викликати у вас важкі почуття.

БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня

Близнюки, вам слід оточити себе близькими вам людьми. Крім того, ви повинні дозволити своєму серцю вести вас, не вагаючись у цьому. Не витрачайте занадто багато часу, штовхаючи двері, які вже широко відчинені. Справи будуть і будуть йти дуже добре, якщо ви робитимете їх не поспішаючи і не надто багато про них думаючи. Бувають дні, коли краще не втручатися у рівняння та дозволити емоціям говорити самим за себе. З іншого боку, скористайтеся можливостями, які з'являться на вашому шляху, щоб холоднокровно зустріти нові часи, навіть якщо події часто змушують вас приймати рішення.

РАК

21 червня – 22 липня

Рак, прикро, але навіть якщо захочеш, ти не зможеш проявити свою справжню природу так, як тобі хотілося б. Головне знати, що немає правильного чи неправильного способу зробити це, навіть якщо такого дня, як сьогодні, визнати це складно. Почуття невпевненості заважає вам висловити свої основні розумові та емоційні потреби. Хоча ситуація вимагає деякої стриманості, правда в тому, що ви вважаєте за краще встати і зустрітися з усіма віч-на-віч. Ви також будете дуже зайняті сімейним життям. Ваше астральне небо і планетарні енергії, що виходять від нього, дуже потужні з цієї енергетичної точки зору. Тому ви присвятите себе тільки собі та нікому іншому. Першими від цього виграють ваші батьки та близькі, а потім, за потреби, ви перейдете до наступних кіл спілкування.

ЛЕВ

23 липня – 22 серпня

Протягом дня до тебе приходитиме хвиля далеких спогадів, Лев. Незабаром із вами може зв'язатися старий друг, якого ви давно не бачили. Це, безперечно, буде незабутній досвід – можливість обмінятися новинами з вашого життя. Знайдіть час для зустрічі зі своїм минулим та згадайте добрі часи, які ви провели разом. Ця зустріч поверне низку почуттів та уявлень про себе, які ви повністю стерли. З іншого боку, любов до себе - це міхур, з якого при найменшому дотику може виникнути вибух. Ви трохи нервуєте, але вам слід запитати себе, чи є це приводом кидати отруєні дротики гордості та помсти у кожного, хто трапляється вам на очі.

ДІВА

23 серпня – 22 вересня

Діво, тобі треба розслабитися. Вам дуже не терпиться досягти своїх довгострокових цілей, а це потребує часу. Можливо, ви шукаєте когось за будь-яку ціну або нетерплячі, тому що чекаєте кар'єрного зростання. Ви повинні бути терплячими та помірними, щоб усі залагодити. Незабаром ви побачите прогрес на горизонті. Якщо ви хочете піднятися сходами, ви можете робити це сходами або по чотирьом за раз, другий варіант більш небезпечний і вимагає більше зусиль. Правда в тому, що ви хочете вибрати рішення, яке швидше досягне вершини ваших бажань, але ви повинні бути обережними, щоб не пропустити свій крок, тому що падіння може бути ще більшим. Швидше за все, було б найбільш розумним і задовільним краще оцінити свої зусилля та свої цілі, перш ніж приймати рішення про будь-який шлях. Але відомо, що вибір за вами. Нічиє більше.

ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Терези, для вас це питання інтимної честі, що ви не дозволяєте собі потрапити в пастку емоційного рабства. Ви не з тих, хто дозволяє собі застрягти в подібних блокуваннях і воліє поглянути на те, що оточує вас, щоб зробити якісь висновки. Найголовніше – це ваша свобода. Немає ризику бути вкраденим, навіть якщо ви використовуєте найвражаючі прийоми переконання. Зрозуміло, що ви вже нагромадили у цьому досвід. Ви буквально переїжджатимете людей, тому варто планувати свої дії заздалегідь. Ви, не дуже ласкаві і не дуже люблять публічні прояви прихильності, впадете в сентиментальність і ніщо не змусить вас вагатися. Вам слід, нарешті, запитати себе, чому вам не слід час від часу давати волю чутливій та інтимній стороні вашої особистості тим, кого ви вважаєте важливими у своєму житті.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

Скорпіон, вам захочеться серйозніше зайнятися своїми романтичними стосунками. Якщо ви вже довгий час живете як пара, можливо, ви навіть подумуєте про те, щоб побратися, завести дитину або усиновити собаку, якщо ви ще цього не зробили. Астральна енергія допоможе закріпити те, що ви почали будувати. Якщо ви самотні, незабаром ви зустрінете людину, яка розділить ваші мрії та інтереси. Ці дні ідеально підходять для того, щоб присвятити їх самоаналізу та аналізу того, що ви можете покращити у роботі та соціальній сфері. Дайте свободу веденню довгих розмов, які допоможуть вам висловити свої амбіції, і не соромтеся розкрити глибину своєї думки. Ваша теплота та врівноваженість, безсумнівно, оживлять сприйняття вашого начальства.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Стрілець, зараз тобі варто зіграти у лотерею. Секрет вашого успіху може полягати в тому, щоб докладати якнайменше зусиль і отримувати якнайбільше. Чим менше ви нав'язуєте свої ідеї, тим більше і якісніше вигод ви отримаєте натомість. Насолоджуйтесь цими днями і не турбуйтеся про дрібні деталі. Справа потроху розвиватиметься сама собою. Ваші близькі будуть відчувати сильні емоції, але не варто дозволяти моральним навантаженням розтоптати себе. Зізнайтеся, ви любите оточувати себе якоюсь таємницею і коли вас про це запитують. Не розкриваючи багато іншого, ви відчуваєте, що краще контролюєте уявлення про вас людей, але переконайтеся, що таке ставлення не позбавляє вас назавжди глибших і близьких відносин, які ви могли б мати з людьми, які стоять і заслуговують на увагу. дуже важливо для тебе. Не все те золото що блищить.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Іноді дуже багато — це занадто багато, Козеріг. Ви не впевнені, що зможете впоратися з черговим негативним відгуком, пов'язаним із роботою або пропозицією про великі зобов'язання. Не панікуйте, вам просто потрібно змінити обстановку, провітритися, перш ніж стрибнути в горлянку першій невинній людині, яка вас про щось запитає. Заспокойтеся та відпочиньте, перш ніж дати невелику, але змістовну відповідь. З іншого боку, кохання з минулого змусить вас відчути себе дуже сентиментальним. Більше того, планетарний вплив занурить вас у ностальгію. Ви згадаєте захоплюючі розмови чи навіть деякі фізичні дані вашого колишнього партнера. Не поринайте в меланхолію. Пам'ятайте, що цей час минув. Вважайте, що цей досвід допоміг вам вирости та подорослішати, показавши, які ви є тут і зараз.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Будьте дуже обережні, Водолій, тому що ваші почуття спробують деформувати ваш розум і, отже, спробують повністю змінити ваш звичний спосіб спілкування. Ви повинні знати, як боротися з їхніми наслідками, інакше ви проведете ці дні так, ніби перебуваєте перед постійною дилемою, перш ніж вам доведеться зробити простий і болісний вибір. Ви будете тривожні та напружені, доки не зможете відновити контроль над своїми емоціями. Ваші організаційні зусилля можуть нарешті окупитись. Якщо в минулому у вас були проблеми з примиренням певних речей і ваше життя здавалося руйнівним, будьте абсолютно впевнені, що все повернеться на свої місця. Дайте собі час. Щодо сфери дружби, то будьте особливо обережні з людиною, якій ви довірилися. Зрада може покласти край дружбі.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби сьогодні вам слід дуже ретельно подумати про те, що ви збираєтеся сказати, перш ніж зробити наступний крок. Ви напевно можете виграти або втратити союз з дуже важливою для вас людиною. Вам потрібно буде не тільки говорити, а й бути переконливим у своїх діях і показувати, що, незалежно від типу емоційного зв'язку, ваша позиція залишиться непохитною перед тим, що, на вашу думку, буде несправедливим до вас. Давай, не чекай більше та йди вперед. Сьогодні обіцяє бути дуже напруженим днем, особливо в емоційній сфері. Тобі шлях вільний, двері відчинені. У вас немає нічого більшого, ніж бажання влади. Ймовірно, відбудеться зустріч, зустріч, у якій виявляться почуття. Не чекайте, поки хтось приєднається до вас, зробіть перший крок і навіть сформуйте решту розділу.

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