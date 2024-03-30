Гороскоп на 30 марта 2024 года, откройте для себя астрологические предсказания знаков Зодиака для любви, здоровья и денег.

Не пропустите ежедневный гороскоп для 12 знаков зодиака.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен, тебе предстоит пережить особенно эмоциональные дни с близкими тебе людьми. Вам не о чем беспокоиться, это вполне естественно, учитывая, что ваш знак по-прежнему остается одним из самых эмоциональных представителей зодиака. Хотя вы часто пытаетесь сделать вид, что это не так, чтобы никто не увидел вашу ахиллесову пяту. Несмотря на это, ваши чувства снова вас настигнут, и вам придется приложить некоторые усилия, чтобы хорошо контролировать себя в этих условиях. Проводите больше времени со своим партнером, но делайте все медленно. Не заходите слишком далеко и слишком быстро, если не хотите, чтобы ваш партнер убежал и у него впоследствии возникли осложнения. Не волнуйтесь, если в данный момент этот человек не участвует в ваших желаниях. Прежде всего, не делайте это личным делом. Нет необходимости проходить через это.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец, в течение дня у тебя могут возникнуть некоторые трудности. На самом деле в этом нет ничего особенного, но, скажем так, вам нужно быть осторожным с отрицательной стороной некоторых дел, которые вам еще предстоит выполнить. Не нужно паниковать, просто сосредоточьтесь на своих целях и помните о положительных моментах, которые обязательно будут. Вы также можете насладиться радостью, проведя несколько минут тишины со своим партнером. Тем более, что по работе вы в последнее время мало времени проводите вместе. Оставайтесь в тишине и спокойствии, чтобы хорошо общаться друг с другом. Обменяйтесь различными представлениями о будущем, которые у вас есть. Вы почувствуете себя в полной гармонии. Экономическая часть может оказаться более сложной и вызвать у вас тяжелые чувства.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы, вам следует окружить себя близкими вам людьми. Кроме того, вы должны позволить своему сердцу вести вас, не колеблясь в этом. Не тратьте слишком много времени, толкая двери, которые уже широко открыты. Дела будут и будут идти очень хорошо, если вы будете делать их не торопясь и не слишком много о них думая. Бывают дни, когда лучше не вмешиваться в уравнение и позволить эмоциям говорить самим за себя. С другой стороны, воспользуйтесь возможностями, которые появятся на вашем пути, чтобы хладнокровно встретить грядущие новые времена, даже если события часто заставляют вас принимать решения.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак, обидно, но, даже если захочешь, ты не сможешь проявить свою истинную природу так, как тебе хотелось бы. Главное знать, что нет правильного или неправильного способа сделать это, даже если в такой день, как сегодня, признать это сложно. Чувство неуверенности мешает вам выразить свои самые основные умственные и эмоциональные потребности. Хотя ситуация требует некоторой сдержанности, правда в том, что вы предпочитаете встать и встретиться со всеми лицом к лицу. Вы также будете очень заняты семейной жизнью. Ваше астральное небо и исходящие от него планетарные энергии очень мощны с этой энергетической точки зрения. Поэтому вы посвятите себя только себе и никому другому. Первыми от этого выиграют ваши родители и близкие, а затем, при необходимости, вы перейдете в следующие круги общения.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

В течение дня к тебе будет приходить волна далеких воспоминаний, Лев. Скоро с вами может связаться старый друг, которого вы давно не видели. Это, безусловно, будет незабываемый опыт – возможность обменяться новостями из вашей жизни. Найдите время для встречи со своим прошлым и вспомните хорошие времена, которые вы провели вместе. Эта встреча вернет ряд чувств и представлений о себе, которые вы полностью стерли. С другой стороны, любовь к себе — это пузырь, из которого при малейшем прикосновении может возникнуть взрыв. Вы немного нервничаете, но вам следует спросить себя, является ли это поводом бросать отравленные дротики гордости и мести в каждого, кто попадается вам на глаза.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева, тебе нужно расслабиться. Вам очень не терпится достичь своих долгосрочных целей, а это требует времени. Может быть, вы ищете кого-то любой ценой или нетерпеливы, потому что ждете карьерного роста. Вы должны быть терпеливыми и умеренными, чтобы все уладить. Очень скоро вы увидите прогресс на горизонте. Если вы хотите подняться по лестнице, вы можете делать это по ступенькам или по четырем за раз, второй вариант более опасен и требует больше усилий. Правда в том, что вы хотите выбрать решение, которое быстрее достигнет вершины ваших желаний, но вы должны быть осторожны, чтобы не пропустить свой шаг, потому что падение может быть еще большим. Скорее всего, было бы наиболее разумным и удовлетворительным лучше оценить свои усилия и свои цели, прежде чем принимать решение о каком-либо пути. Но понятно, что выбор за вами. Ничья больше.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы, для вас это вопрос интимной чести, что вы не позволяете себе попасть в ловушку эмоционального рабства. Вы не из тех, кто позволяет себе застревать в подобных блокировках и предпочитает взглянуть на то, что вас окружает, чтобы сделать какие-то выводы. Самое главное – это ваша свобода. Нет риска быть украденным, даже если вы используете самые впечатляющие приемы убеждения. Понятно, что вы уже накопили в этом опыт. Вы будете буквально переезжать людей, поэтому стоит планировать свои действия заранее. Вы, не особенно ласковые и не очень любящие публичные проявления привязанности, впадете в сентиментальность и ничто не заставит вас колебаться. Вам следует, наконец, спросить себя, почему вам не следует время от времени давать волю чувствительной и интимной стороне вашей личности тем, кого вы считаете важными в своей жизни.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион, вам захочется более серьезно заняться своими романтическими отношениями. Если вы уже долгое время живете как пара, возможно, вы даже подумываете о том, чтобы пожениться, завести ребенка или усыновить собаку, если вы еще этого не сделали. Астральная энергия поможет вам закрепить то, что вы начали строить. Если вы одиноки, вскоре вы встретите человека, который разделит ваши мечты и интересы. Эти дни идеально подходят для того, чтобы посвятить их самоанализу и анализу того, что вы можете улучшить в работе и социальной сфере. Дайте свободу ведению долгих разговоров, которые помогут вам выразить свои амбиции, и не стесняйтесь раскрыть глубину своего мнения. Ваша теплота и уравновешенность, несомненно, оживят восприятие вашего начальства.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец, сейчас тебе стоит сыграть в лотерею. Секрет вашего успеха может заключаться в том, чтобы прилагать как можно меньше усилий и получать как можно больше. Чем меньше вы навязываете свои идеи, тем больше и качественнее выгод вы получите взамен. Наслаждайтесь этими днями и не беспокойтесь о мелких деталях. Дело понемногу будет развиваться само собой. Ваши близкие будут испытывать сильные эмоции, но не стоит позволять моральным перегрузкам растоптать себя. Признайтесь, вы любите окружать себя некой тайной и когда вас об этом спрашивают. Не раскрывая многого другим, вы чувствуете, что лучше контролируете представление о вас людей, но убедитесь, что такое отношение не лишает вас навсегда более глубоких и близких отношений, которые вы могли бы иметь с людьми, которые стоят и заслуживают внимания. очень важно для тебя. Не все то золото, что блестит.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Иногда слишком много — это слишком много, Козерог. Вы не уверены, что сможете справиться с очередным негативным откликом, связанным с работой или предложением о больших обязательствах. Не паникуйте, вам просто нужно сменить обстановку, проветриться, прежде чем прыгнуть в глотку первому невинному человеку, который вас о чем-то спросит. Успокойтесь и отдохните, прежде чем дать небольшой, но содержательный ответ. С другой стороны, любовь из прошлого заставит вас почувствовать себя очень сентиментальным. Более того, планетарное влияние погрузит вас в ностальгию. Вы вспомните захватывающие разговоры или даже некоторые физические данные вашего бывшего партнера. Не погружайтесь в меланхолию. Помните, что это время уже прошло. Считайте, что этот опыт помог вам вырасти и повзрослеть, показав, какие вы есть здесь и сейчас.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Будьте очень осторожны, Водолей, потому что ваши чувства попытаются деформировать ваш разум и, следовательно, попытаются полностью изменить ваш привычный способ общения. Вы должны знать, как бороться с их последствиями, иначе вы проведете эти дни так, как будто находитесь перед постоянной дилеммой, прежде чем вам придется сделать простой и мучительный выбор. Вы будете тревожны и напряжены, пока не сможете восстановить контроль над своими эмоциями. Ваши организационные усилия могут наконец окупиться. Если в прошлом у вас были проблемы с примирением определенных вещей и ваша жизнь казалась рушащейся, будьте абсолютно уверены, что все вернется на свои места. Дайте себе время. Что касается сферы дружбы, то будьте особенно осторожны с человеком, которому вы доверились. Предательство может положить конец дружбе.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, сегодня вам следует очень тщательно подумать о том, что вы собираетесь сказать, прежде чем сделать следующий шаг. Вы определенно можете выиграть или потерять союз с очень важным для вас человеком. Вам нужно будет не только говорить, но и быть убедительным в своих действиях и показывать, что, независимо от типа эмоциональной связи, ваша позиция останется непоколебимой перед лицом того, что, по вашему мнению, будет несправедливым по отношению к вам. Давай, не жди больше и иди вперед. Сегодня обещает быть очень напряженный день, особенно в эмоциональной сфере. Для тебя путь свободен, двери открыты. У вас нет ничего большего, чем желание власти. Вероятно, состоится встреча, встреча, в которой проявятся чувства. Не ждите, пока кто-нибудь присоединится к вам, сделайте первый шаг и даже сформируйте остальную часть главы.

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