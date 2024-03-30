Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 30 березня.

Щоденне читання Таро та гороскоп по одній карті для всіх знаків зодіаку, 30 березня.

Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут із прогнозом на 30 березня

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Трійка Жезлов, перевернута.

Іноді внутрішній творчий голос замовкає. Коли ваше мовчання звучить оглушливо, не докоряйте себе через це.

Такі речі трапляються. Можливо, вам просто потрібно трохи змінитись, щоб знову дати волю своїм творчим сокам. Зробіть щось веселе і трохи розслабтеся. Завтра буде найкращий день.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Король Пентаклей.

Амбітність - це мала частина вашого майбутнього успіху.

Є й інші якості, які потрібно розвивати щодня. Будьте комплексним рішенням та розвивайтеся. Прагніть бути багатовимірним, тому що ви вже є.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Туз Пентаклей.

У тебе є чудова ідея. Отже, перевірте це. Якщо це кудись іде, ви рухаєтеся у позитивному напрямку.

Але якщо це не так, то принаймні ви перевірили те, що, на вашу думку, могло б працювати, і знаєте, що це має бути припинено.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Сонце.

Люди постійно говорять про позитивне мислення, але це не означає, що ви не можете бути реалістом.

Будьте щасливими, тому що ви знаєте правду про ситуацію. Не заплющуйте очі на те, що важко прийняти.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Вісімка Пентаклею.

День може бути для вас дуже завантаженим, але ви впораєтеся з цим завданням.

Повісити там. Ви можете впоратися зі справами дня, поставивши одну ногу перед іншою та не здаючись.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Шістка Жезлов, перевернута.

Люби себе. У вас багато людей, які люблять вас і піклуються про вас, але те, як ви ставитеся до себе, не менш важливе.

Дбайте про своє тіло і дбайте про свій розум. Таким чином, ви зможете продовжувати допомагати тим, кого любите, не відчуваючи, що все це було зроблено на шкоду вашому здоров'ю.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Шістка Меч.

Використовуйте слова, які розвивають ситуацію у позитивному ключі.

Ви часто граєте роль і матері, і батька для своїх дітей, а іноді навіть для батька, що старіє.

Дайте пораду, але пам'ятайте, що обійми також важливі.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Королева Меч.

Читайте хороші книги. Те, чим ви маєте свій розум, є важливою частиною вашої духовної дієти.

Слухайте музику, що надихає. Прочитайте цитати. Оточіть себе розумними та інтелектуальними ідеями.

Запозичуйте ідеї у людей, які довели, що чудові ідеї призводять до значних змін.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Лицар Мечів.

Боріться за те, у що ви вірите. У вас є войовничий дух, і щоразу, коли ви приходите працювати заради того, чого хочете, ви демонструєте, що ви не тільки круті, а й рішучі.

Це не завжди легко зробити, але ваша наполегливість допомагає вам пройти через це.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків, перевернута.

Зміни, з якими ви зіткнулися, нарешті добігають кінця, і тепер у вас є час, щоб зайнятися чимось новим.

Ви відчуєте себе набагато краще, якщо зможете сісти та розслабитись замість того, щоб вирішувати попередню проблему.

Похваліть себе за те, що впоралися з усім цим самостійно. Роботу зроблено добре!

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Туз Кубків.

Незабаром ви досягнете вершини своєї кар'єри і будете вражені тим, як швидко пройшов час. Продовжуйте віддавати все, що можете.

Будьте чудові в тому, що ви робите. Не можна втрачати жодної хвилини. Ви будуєте своє майбутнє. Зробіть це якнайкраще, доклавши зусиль.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей, перевернута.

Бувають моменти, коли потрібно мовчати, але бувають і моменти, коли доводиться висловитись на захист того, хто програв.

Якщо ви відчуваєте покликання бути захисником, дотримуйтесь свого серця. Ваш голос потрібний.

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