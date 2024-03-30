Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 30 марта.

Ежедневное чтение Таро и гороскоп по одной карте для всех знаков зодиака, 30 марта.

Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь с прогнозом на 30 марта

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Тройка Жезлов, перевернутая.

Иногда внутренний творческий голос замолкает. Когда ваше молчание звучит оглушительно, не корите себя из-за этого.

Такие вещи случаются. Возможно, вам просто нужно немного измениться, чтобы снова дать волю своим творческим сокам. Сделайте что-нибудь веселое и немного расслабьтесь. Завтра будет лучший день.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Король Пентаклей.

Амбициозность — это малая часть вашего будущего успеха.

Есть и другие качества, которые нужно развивать каждый день. Будьте комплексным решением и развивайтесь. Стремитесь быть многомерным, потому что вы уже им являетесь.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Туз Пентаклей.

У тебя есть отличная идея. Итак, проверьте это. Если это куда-то идет, вы движетесь в положительном направлении.

Но если это не так, то, по крайней мере, вы проверили то, что, по вашему мнению, могло бы работать, и знаете, что это должно быть прекращено.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Солнце.

Люди постоянно говорят о позитивном мышлении, но это не значит, что вы не можете быть реалистом.

Будьте счастливы, потому что вы знаете правду о ситуации. Не закрывайте глаза на то, что трудно принять.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей.

День может быть для вас очень загруженным, но вы справитесь с этой задачей.

Повесить там. Вы можете справиться с делами дня, поставив одну ногу перед другой и не сдаваясь.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая.

Люби себя. У вас много людей, которые любят вас и заботятся о вас, но то, как вы относитесь к себе, не менее важно.

Заботьтесь о своем теле и заботьтесь о своем разуме. Таким образом, вы сможете продолжать помогать тем, кого любите, не чувствуя, что все это было сделано в ущерб вашему здоровью.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Шестерка Мечей.

Используйте слова, которые развивают ситуацию в позитивном ключе.

Вы часто играете роль и матери, и отца для своих детей, а иногда даже для стареющего родителя.

Дайте совет, но помните, что объятия тоже важны.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Королева Мечей.

Читайте хорошие книги. То, чем вы питаете свой разум, является важной частью вашей духовной диеты.

Слушайте воодушевляющую музыку. Прочтите цитаты. Окружите себя умными и интеллектуальными идеями.

Заимствуйте идеи у людей, которые доказали, что отличные идеи приводят к значительным изменениям.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Рыцарь Мечей.

Сражайтесь за то, во что вы верите. У вас есть воинственный дух, и каждый раз, когда вы приходите работать ради того, чего хотите, вы демонстрируете, что вы не только круты, но и решительны.

Это не всегда легко сделать, но именно ваша настойчивость помогает вам пройти через это.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Пятерка Кубков, перевернутая.

Изменения, с которыми вы столкнулись, наконец-то подходят к концу, и теперь у вас есть время, чтобы заняться чем-то новым.

Вы почувствуете себя намного лучше, если сможете сесть и расслабиться вместо того, чтобы решать предыдущую проблему.

Похвалите себя за то, что справились со всем этим самостоятельно. Работа сделана хорошо!

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Туз Кубков.

Вскоре вы достигнете вершины своей карьеры и будете поражены тем, как быстро пролетело время. Продолжайте отдавать все, что можете.

Будьте превосходны в том, что вы делаете. Нельзя терять ни минуты. Вы строите свое будущее. Сделайте это как можно лучше, приложив усилия.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Семерка Пентаклей, перевернутая.

Бывают моменты, когда нужно молчать, но бывают и моменты, когда приходится высказаться в защиту проигравшего.

Если вы чувствуете призвание быть защитником, следуйте своему сердцу. Ваш голос нужен.

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