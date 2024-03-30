Ежедневное чтение Таро и гороскоп по одной карте для всех знаков зодиака, 30 марта.
Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь с прогнозом на 30 марта
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Тройка Жезлов, перевернутая.
Иногда внутренний творческий голос замолкает. Когда ваше молчание звучит оглушительно, не корите себя из-за этого.
Такие вещи случаются. Возможно, вам просто нужно немного измениться, чтобы снова дать волю своим творческим сокам. Сделайте что-нибудь веселое и немного расслабьтесь. Завтра будет лучший день.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Король Пентаклей.
Амбициозность — это малая часть вашего будущего успеха.
Есть и другие качества, которые нужно развивать каждый день. Будьте комплексным решением и развивайтесь. Стремитесь быть многомерным, потому что вы уже им являетесь.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Туз Пентаклей.
У тебя есть отличная идея. Итак, проверьте это. Если это куда-то идет, вы движетесь в положительном направлении.
Но если это не так, то, по крайней мере, вы проверили то, что, по вашему мнению, могло бы работать, и знаете, что это должно быть прекращено.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Солнце.
Люди постоянно говорят о позитивном мышлении, но это не значит, что вы не можете быть реалистом.
Будьте счастливы, потому что вы знаете правду о ситуации. Не закрывайте глаза на то, что трудно принять.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Восьмерка Пентаклей.
День может быть для вас очень загруженным, но вы справитесь с этой задачей.
Повесить там. Вы можете справиться с делами дня, поставив одну ногу перед другой и не сдаваясь.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая.
Люби себя. У вас много людей, которые любят вас и заботятся о вас, но то, как вы относитесь к себе, не менее важно.
Заботьтесь о своем теле и заботьтесь о своем разуме. Таким образом, вы сможете продолжать помогать тем, кого любите, не чувствуя, что все это было сделано в ущерб вашему здоровью.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Шестерка Мечей.
Используйте слова, которые развивают ситуацию в позитивном ключе.
Вы часто играете роль и матери, и отца для своих детей, а иногда даже для стареющего родителя.
Дайте совет, но помните, что объятия тоже важны.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Королева Мечей.
Читайте хорошие книги. То, чем вы питаете свой разум, является важной частью вашей духовной диеты.
Слушайте воодушевляющую музыку. Прочтите цитаты. Окружите себя умными и интеллектуальными идеями.
Заимствуйте идеи у людей, которые доказали, что отличные идеи приводят к значительным изменениям.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Рыцарь Мечей.
Сражайтесь за то, во что вы верите. У вас есть воинственный дух, и каждый раз, когда вы приходите работать ради того, чего хотите, вы демонстрируете, что вы не только круты, но и решительны.
Это не всегда легко сделать, но именно ваша настойчивость помогает вам пройти через это.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Пятерка Кубков, перевернутая.
Изменения, с которыми вы столкнулись, наконец-то подходят к концу, и теперь у вас есть время, чтобы заняться чем-то новым.
Вы почувствуете себя намного лучше, если сможете сесть и расслабиться вместо того, чтобы решать предыдущую проблему.
Похвалите себя за то, что справились со всем этим самостоятельно. Работа сделана хорошо!
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Туз Кубков.
Вскоре вы достигнете вершины своей карьеры и будете поражены тем, как быстро пролетело время. Продолжайте отдавать все, что можете.
Будьте превосходны в том, что вы делаете. Нельзя терять ни минуты. Вы строите свое будущее. Сделайте это как можно лучше, приложив усилия.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Семерка Пентаклей, перевернутая.
Бывают моменты, когда нужно молчать, но бывают и моменты, когда приходится высказаться в защиту проигравшего.
Если вы чувствуете призвание быть защитником, следуйте своему сердцу. Ваш голос нужен.
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