Ви знаєте це почуття, коли помічаєте фантик у кишені дверей водійського сидіння, і одне веде до іншого.

Наступне, що ви знаєте, ви намагаєтеся витягнути з автомобіля все до останнього випадкового предмета.

Тому вам потрібно знати 6 простих кроків чищення автомобільних сидінь.

Крок перший – приберіть усе з автомобільних сидінь. Як і в будь-якій кімнаті вашого будинку, у вашій машині речі тільки починають накопичуватися. Щоб забезпечити максимальну чистоту, потрібно видалити все, що може виглядати непотрібним або заблокувати ваш пилосос, і ми розберемося з цим на наступному кроці.

Крок другий – бруд у щілинах сидіння автомобіля. Настав час висмоктати всі ці мікрокрихти, волоски, що випали, і частинки пилу. Обов'язково загляньте у всі маленькі затишні куточки та закутки, для чого ви, напевно, можете використовувати ручну насадку до пилососу.

Крок третій – точкова обробка плям на автомобільному сидінні. Розпорошіть невелику кількість засобу для чищення тканини на всі ділянки, що потребують особливої ​​уваги, наприклад, на бризки кави або брудні відбитки.

Крок четвертий – почистіть та протріть сидіння. Після розпилення використовуйте щітку, щоб енергійно очистити брудні частинки із сидінь автомобіля. Коли ви закінчите, ми рекомендуємо серветку з мікрофібри, щоб витерти брудну піну.

Крок п'ятий – продовжуйте чистити та розпорошувати на сидіння в салоні автомобіля! Щоб повністю досягти бажаного ефекту, що очищає, може знадобитися кілька разів розпорошити точковий засіб, почистити щіткою і витерти насухо рушниками з мікрофібри. Наберіться терпіння і повторюйте, поки плями не зникнуть.

Крок шостий – знову пропилососьте сидіння в автомобілі. Знову пропилососьте уражені ділянки, щоб зібрати брудні частинки, що залишилися. Це також допомагає висушити оброблені ділянки, що є важливим кроком, оскільки волога тканина може згодом покритися пліснявою та викликати небажаний запах.

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