Бездротова зарядка може вплинути на термін служби батареї, хоча необхідно враховувати безліч факторів.

У наші дні більшість телефонів преміум-класу та середнього класу постачаються з можливістю бездротової зарядки.

Функція бездротової зарядки телефону дозволяє підтримувати заряд акумулятора протягом дня без необхідності постійно підключатися до мережі щоразу, коли ви вимикаєте телефон.

За інших рівних умов бездротова зарядка за своєю суттю не шкідливіша для вашого пристрою або його акумулятора, ніж провідна зарядка.

Тим не менш, бездротова зарядка телефону виділяє більше тепла, що негативно впливає на термін служби акумулятора.

Бездротова зарядка корисна чи шкідлива для акумулятора?

По-перше, заряджання акумулятора телефону якимось чином деякою мірою зношує його. Зовнішні фактори, такі як тепло, можуть прискорити знос, знижуючи ємність акумулятора в довгостроковій перспективі.

І саме тут бездротова зарядка працює гірше, ніж звичайна заряджання телефону.

Під час заряджання телефону не вся потужність, яка споживається від розетки, досягає акумулятора пристрою.

Повертаючись до бездротової зарядки телефону, енергія, яка не доходить до вашого пристрою, перетворюється на тепло. Тривала дія тепла призведе до розрядження акумулятора пристрою.

Більше того, якщо ви використовуєте товстий чохол зі своїм телефоном, це може перешкодити йому досить швидко охолонути.

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