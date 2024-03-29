Беспроводная зарядка определенно может повлиять на срок службы батареи, хотя необходимо учитывать множество факторов.

В наши дни большинство телефонов премиум-класса и среднего класса поставляются с возможностью беспроводной зарядки.

Функция беспроводная зарядки телефона позволяет вам поддерживать заряд аккумулятора в течение дня без необходимости постоянно подключаться к сети каждый раз, когда вы выключаете телефон.

При прочих равных условиях беспроводная зарядка по своей сути не более вредна для вашего устройства или его аккумулятора, чем проводная зарядка.

Тем не менее, беспроводная зарядка телефона выделяет больше тепла, что отрицательно сказывается на сроке службы аккумулятора.

Беспроводная зарядка полезна или вредна для аккумулятора?

Во-первых, зарядка аккумулятора телефона каким-либо образом в некоторой степени изнашивает его. Внешние факторы, такие как тепло, могут ускорить этот износ, снижая емкость аккумулятора в долгосрочной перспективе.

И именно здесь беспроводная зарядка работает хуже, чем обычная проводная зарядка телефона.

Во время зарядки телефона не вся мощность, потребляемая от сетевой розетки, достигает аккумулятора вашего устройства.

Возвращаясь к беспроводной зарядке телефона, энергия, которая не доходит до вашего устройства, преобразуется в тепло. Длительное воздействие тепла приведет к разрядке аккумулятора вашего устройства.

Более того, если вы используете толстый чехол со своим телефоном, это может помешать ему достаточно быстро остыть.

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