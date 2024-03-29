Користувачі телефонів часто будь-яку можливість зарядити акумулятор свого гаджета.
Автомобіль – це місце, де можна запастись трохи додатковою потужністю.
Як зарядити телефон у машині?
Через прикурювач - якщо ви купите автомобільний зарядний пристрій з USB-портом, який можна підключити до прикурювача, заряджання телефону стане простіше простого.
Через порт USB - в автомобілі також може бути один або кілька вбудованих портів USB, до яких можна підключити зарядний пристрій для телефону.
Через бездротову зарядку - останні моделі автомобілів все частіше включають технологію бездротової зарядки телефону.
Що можна і чого не можна робити під час заряджання телефону в автомобілі?
Якщо Ви підключили зарядний пристрій до прикурювача, не забудьте вчасно вимкнути його, якщо ви перебуваєте в пробці і заглушили двигун.
У невеликих автомобілях та/або зі старими акумуляторами у вас можуть виникнути проблеми із запуском двигуна вже через півгодини, особливо взимку.
Переконайтеся, що зарядні кабелі, які ви використовуєте для заряджання телефону, наприклад, для підключення до USB-порту, знаходяться в хорошому стані та хорошій якості.
Уважно прочитайте інструкцію виробника щодо використання заряджання для телефону, оскільки кожна батарея працює по-своєму. Крім того, використовуйте лише оригінальний зарядний пристрій.
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