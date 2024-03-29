У багатьох людей "низький заряд батареї" на телефоні або "1%" - це попередження, які спричиняють миттєвий стрес.

Користувачі телефонів часто будь-яку можливість зарядити акумулятор свого гаджета.

Автомобіль – це місце, де можна запастись трохи додатковою потужністю.

Як зарядити телефон у машині?

Через прикурювач - якщо ви купите автомобільний зарядний пристрій з USB-портом, який можна підключити до прикурювача, заряджання телефону стане простіше простого.



Через порт USB - в автомобілі також може бути один або кілька вбудованих портів USB, до яких можна підключити зарядний пристрій для телефону.



Через бездротову зарядку - останні моделі автомобілів все частіше включають технологію бездротової зарядки телефону.

Що можна і чого не можна робити під час заряджання телефону в автомобілі?

Якщо Ви підключили зарядний пристрій до прикурювача, не забудьте вчасно вимкнути його, якщо ви перебуваєте в пробці і заглушили двигун.

У невеликих автомобілях та/або зі старими акумуляторами у вас можуть виникнути проблеми із запуском двигуна вже через півгодини, особливо взимку.

Переконайтеся, що зарядні кабелі, які ви використовуєте для заряджання телефону, наприклад, для підключення до USB-порту, знаходяться в хорошому стані та хорошій якості.

Уважно прочитайте інструкцію виробника щодо використання заряджання для телефону, оскільки кожна батарея працює по-своєму. Крім того, використовуйте лише оригінальний зарядний пристрій.

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