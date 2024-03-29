У многих людей «низкий заряд батареи» на телефоне или «1%» — это предупреждения, которые вызывают мгновенный стресс.

Пользователи телефонов часто любую возможность, чтобы зарядить аккумулятор своего гаджета.

Автомобиль – это место, где можно запастись немного дополнительной мощностью.

Как зарядить телефон в машине?

Через прикуриватель - если вы купите автомобильное зарядное устройство с USB-портом, который можно подключить к прикуривателю, зарядка телефона станет проще простого.



Через USB-порт - в автомобиле также может быть один или несколько встроенных USB-портов, к которым можно подключить зарядное устройство для телефона.



Через беспроводную зарядку - последние модели автомобилей все чаще включают в себя технологию беспроводной зарядки телефона.

Что можно и чего нельзя делать во время зарадки телефона в автомобиле?

Если Вы подключили зарядное устройство для телефона к прикуривателю, не забудьте вовремя отключить его, если вы находитесь в пробке и заглушили двигатель.

В небольших автомобилях и/или со старыми аккумуляторами у вас могут возникнуть проблемы с запуском двигателя уже через полчаса, особенно зимой.



Убедитесь, что зарядные кабели, которые вы используете для зарядки телефона, например, для подключения к порту USB, находятся в хорошем состоянии и хорошего качества.



Внимательно прочтите инструкцию производителя по использованию зарядки для телефона, поскольку каждая батарея работает по-своему. Кроме того, используйте только оригинальное зарядное устройство.

Читайте также:

Как превратить смартфон в пульт от телевизора: простая инструкция

Как увеличить громкость музыки на iPhone: секреты, о которых не все знают

Чтобы не выбросить на помойку: как на самом деле заряжать телефон от автомобильного прикуривателя