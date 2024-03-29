Робите ви мальовничу фотографію моря або надсилаєте текстові повідомлення біля басейну - падіння телефону у воду може викликати паніку.

Якщо ваш телефон намокне, як правило, це означає, що вам, можливо, доведеться купити новий.

Однак, якщо ви будете досить швидкі, у вас буде можливість врятувати телефон, якщо ви зробите всі правильні кроки!

Що робити, якщо ви впустили телефон у воду?

Негайно вийміть телефон із води та ретельно висушіть його чистою тканиною.

Якщо телефон увімкнено, негайно вимкніть його. Не піддавайтеся бажанню розблокувати його і перевірити, чи він працює, оскільки це може перешкодити його подальшій роботі. Якщо він вимкнений, залиште його вимкненим.

Якщо є можливість, зніміть задню панель та витягніть акумулятор (на iPhone та інших смартфонах високого класу, на жаль, цього зробити не можна).

Вийміть SIM-картку та картку пам'яті телефону, якщо вони є.

Акуратно струсіть телефон, щоб видалити воду з порту для навушників, гнізда для заряджання та інших портів.

Помістіть телефон у миску з сухим рисом, повністю накривши його, і залиште щонайменше на 48 годин.

Після закінчення 48 годин перевірте порти на наявність рису та видаліть усі зерна невеликим пінцетом. Тепер ви можете увімкнути свій телефон.

Якщо це працює, обов'язково негайно створіть резервну копію телефону всіх даних на випадок, якщо вони знову перестануть працювати.

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