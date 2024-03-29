Делаете вы живописную фотографию моря или отправляете текстовые сообщения у бассейна - падение телефона в воду может вызвать панику.

Если ваш телефон намокнет, как правило, это означает, что вам, возможно, придется купить новый.

Однако, если вы будете достаточно быстры, у вас будет возможность спасти телефон, если вы предпримете все правильные шаги!

Что делать, если вы уронили телефон в воду?

Немедленно выньте телефон из воды и тщательно высушите его чистой тканью.

Если телефон включен, немедленно выключите его. Не поддавайтесь желанию разблокировать его и проверить, работает ли он, поскольку это может помешать его дальнейшей работе. Если он выключен, оставьте его выключенным.

Если есть возможность, снимите заднюю панель и вытащите аккумулятор (на iPhone и других смартфонах высокого класса, к сожалению, этого сделать нельзя).

Извлеките SIM-карту и карту памяти телефона, если они у вас есть.

Аккуратно встряхните телефон, чтобы удалить воду из порта для наушников , гнезда для зарядки и других портов.

Поместите телефон в миску с сухим рисом, полностью накрыв его, и оставьте минимум на 48 часов.

По истечении 48 часов проверьте порты на наличие риса и удалите все зерна небольшим пинцетом. Теперь вы можете включить свой телефон.

Если это работает, обязательно немедленно создайте резервную копию телефона всех ваших данных на случай, если они снова перестанут работать.

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