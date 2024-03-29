Більшість із нас навіть лягають спати, тримаючи телефон під рукою – це може бути проблемою.

Постійне знаходження поруч з телефоном може призвести до різних проблем зі сном, здоров'ям, продуктивністю і не тільки.

Щоб не викликати ще більше непередбачених проблем потрібно знати, з якими предметами не повинен знаходитися ваш телефон.

Іноді ми бездумно кидаємо телефон у кишеню, де вже є металеві предмети, такі як ключі, брелоки і не тільки.

Таким чином ми можемо ключами легко подряпати не лише екран, а й задню кришку або навіть розбити екран.

Паперові гроші також краще не тримати поруч із телефоном, адже це може призвести до перегріву гаджета.

Банківські та дисконтні картки та інше з магнітними смужками потрібно зберігати у чохлі, але не поряд зі смартфоном, адже картки можуть розмагнітитися.

Тюбик помади в кишені чи сумочці закривається на магніт – це може вплинути на сигнал та з'єднання телефону.

Ваш телефон – це не найчистіший предмет, тому не варто класти його біля їжі.

Спати з телефоном поряд – проблематично. Ви з більшою ймовірністю переглядаєте свій телефон, що ускладнює засинання та погіршує якість сну.

Тому відмова від використання телефону та інших електронних пристроїв перед сном вважається важливим аспектом гігієни сну, який покращує якість вашого сну.

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