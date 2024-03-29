Большинство из нас даже ложатся спать, держа телефон под рукой - это может быть проблемой.

Постоянное нахождение с телефоном может привести к различным проблемам со сном, здоровьем, производительностью и не только.

Чтобы не навлечь на себя еще больше непредвиденных проблем нужно знать, с какими предметами не должен находиться ваш телефон.

Иногда мы бездумно бросаем телефон в карман, где уже находятся металлические предметы, такие как ключи, брелоки и не только.

Таким образом мы можем ключами легко поцарапать не только экран, но и заднюю крышку или даже разбить экран.

Бумажные деньги также лучше не держать рядом с телефоном, ведь это может привести к перегреву гаджета.

Банковские и дисконтные карты и прочее с магнитными полосками нужно хранить в чехле, но не рядом со смартфоном, ведь карточки могут размагнититься.

Тюбик помады в кармане или сумочке закрывается на магнит - это может повлиять на сигнал и соединение телефона.

Ваш телефон - это не самый чистый предмет, поэтому не стоит класть его возле еды.

Спать с телефоном рядом - проблематично. Вы с большей вероятностью просматриваете свой телефон, что затрудняет засыпание и ухудшает качество сна.

По этой причине отказ от использования телефона и других электронных устройств перед сном считается важным аспектом гигиены сна , который улучшает качество вашего сна.

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