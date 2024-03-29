Субсидія надається українцям - ще одним видом допомоги для українців є пільги на оплату житлово-комунальних послуг

В Україні продовжується процес надання житлових субсидій, доступних для сімей з низьким рівнем доходу. Однак, нарівні з цим, існує ще один механізм допомоги – пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Стало відомо, чи можна одночасно отримувати пільги та субсидії.

Право отримувати обидва види допомоги одночасно неможливо, зауважують у Кабінеті Міністрів. Крім того, вони мають відмінності між собою. Житлова субсидія призначена для осіб, які не можуть самостійно оплатити комунальні послуги, і залежить від фінансового стану сім'ї. Субсидію можуть отримати різні категорії громадян, включаючи зареєстрованих мешканців, орендарів, внутрішньо переміщених осіб, та інші.

Щодо пільг, вони надаються відповідно до законодавства для певних категорій осіб, таких як ветерани, сім'ї воїнів, працівники освіти, медицини та інші. Пільги можуть бути призначені з урахуванням або без урахування доходів.

Якщо особа має право на обидві форми допомоги, їй потрібно обрати, яку саме форму допомоги вона буде отримувати. І якщо вона вже отримувала одну форму допомоги і хоче скористатися іншою, їй потрібно відмовитися від попередньої.

Наприклад, якщо сім'я отримувала субсидію на оплату житлово-комунальних послуг у зимовий період, а потім хоче скористатися пільгою, вони повинні відмовитися від субсидії.

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