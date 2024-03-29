Субсидия предоставляется украинцам – еще одним видом помощи для украинцев есть льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг

В Украине продолжается процесс предоставления жилищных субсидий, доступных семьям с низким уровнем дохода. Однако наряду с этим существует еще один механизм помощи – льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Стало известно, можно ли одновременно получать льготы и субсидии.

Право получать оба вида помощи одновременно невозможно, отмечают в Кабинете Министров. Кроме того, они имеют отличия между собой. Жилищная субсидия предназначена для лиц, не способных самостоятельно оплатить коммунальные услуги, и зависит от финансового положения семьи. Субсидию могут получить разные категории граждан, включая зарегистрированных жильцов, арендаторов, внутренне перемещенных лиц и другие.

По льготам они предоставляются в соответствии с законодательством для определенных категорий лиц, таких как ветераны, семьи воинов, работники образования, медицины и другие. Льготы могут быть назначены с учетом или без учета доходов.

Если лицо имеет право на обе формы помощи, ему нужно выбрать, какую форму помощи он будет получать. И если он уже получал одну форму помощи и хочет воспользоваться другой, ей нужно отказаться от предыдущей.

К примеру, если семья получала субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в зимний период, а затем хочет воспользоваться льготой, они должны отказаться от субсидии.

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