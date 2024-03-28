Клиентка "ПриватБанк" получила 500 евро на кассе, а через некоторое время их решила поменять на гривны, но не получилось.

"ПриватБанк" відомий банк, яким користуються мільйони українців. Але при цьому він отримує немало скарг. Часто вони стосуються безпідставного закриття рахунків, але є інші причини. Нещодавно клієнтка "ПриватБанк" поділилася на сайті Мінфін, що у неї виникли проблеми з замовленням валюти на касі банку.

Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що замовив валюту та отримала на касі банку 500 євро. Через деякий час жінка прийшла поміняти цю валюту на гривні. Яке було її здивування, коли ті ж самі 500 євро відмовились міняти.

"Коли я прийшла через деякий час поміняти їх на гривні мені відмовили їх приймати та сказали: "вони не фальшиві але світяться тому ми їх не візьмемо". Начальника відділення немає, скаргу прийняти нема кому, приходьте колись в другий день", - розповіла клієнтка "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" пояснили, що приймає та видає банкноти іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, наведеним на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків інших країн.

Претензії щодо банкнот іноземної валюти, нумізматичної продукції, інвестиційних монет та банківських металів приймаються виключно під час обслуговування.

Якщо клієнт відійшов від касового вікна, будь-які претензії щодо стану банкнот іноземної валюти, нумізматичної продукції, інвестиційних монет та банківських металів Банк не приймає.

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