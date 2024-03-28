Клиентка "ПриватБанк" получила 500 евро на кассе, а через некоторое время их решила поменять на гривны, но не получилось.

"ПриватБанк" известен банк, которым пользуются миллионы украинцев. Но при этом он получает немало жалоб. Часто они касаются безосновательного закрытия счетов, но есть и другие причины. Недавно клиентка "ПриватБанк" поделилась на сайте Минфина , что у нее возникли проблемы с заказом валюты на кассе банка.

Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что заказала валюту и получила на кассе банка 500 евро. Спустя время женщина пришла поменять эту валюту на гривне. Каково было ее удивление, когда те же 500 евро отказались менять.

"Когда я пришла через некоторое время поменять их на гривне мне отказали их принимать и сказали: "они не фальшивые но светятся поэтому мы их не возьмем". Начальника отделения нет, жалобу принять некому, приходите когда-нибудь во второй день", - рассказала клиентка "ПриватБанк".

В "ПриватБанке" объяснили, что принимает и выдает банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков других стран.

Претензии по поводу банкнот иностранной валюты, нумизматической продукции, инвестиционных монет и банковских металлов принимаются исключительно во время обслуживания.

Если клиент отошел от кассового окна, какие-либо претензии относительно состояния банкнот иностранной валюты, нумизматической продукции, инвестиционных монет и банковских металлов Банк не принимает.

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