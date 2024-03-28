"ПриватБанк" известен банк, которым пользуются миллионы украинцев. Но при этом он получает немало жалоб. Часто они касаются безосновательного закрытия счетов, но есть и другие причины. Недавно клиентка "ПриватБанк" поделилась на сайте Минфина , что у нее возникли проблемы с заказом валюты на кассе банка.
Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что заказала валюту и получила на кассе банка 500 евро. Спустя время женщина пришла поменять эту валюту на гривне. Каково было ее удивление, когда те же 500 евро отказались менять.
"Когда я пришла через некоторое время поменять их на гривне мне отказали их принимать и сказали: "они не фальшивые но светятся поэтому мы их не возьмем". Начальника отделения нет, жалобу принять некому, приходите когда-нибудь во второй день", - рассказала клиентка "ПриватБанк".
В "ПриватБанке" объяснили, что принимает и выдает банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков других стран.
Претензии по поводу банкнот иностранной валюты, нумизматической продукции, инвестиционных монет и банковских металлов принимаются исключительно во время обслуживания.
Если клиент отошел от кассового окна, какие-либо претензии относительно состояния банкнот иностранной валюты, нумизматической продукции, инвестиционных монет и банковских металлов Банк не принимает.
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Напомним, клиент " Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.
Как Politeka.net сообщала, что " ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.
Также Politeka.net писала, что " ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, разразился скандал.