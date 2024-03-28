Морква, один з найуніверсальніших овочів на городі, вона однаково смачна в сирому вигляді в літніх салатах або приготуванні в зимових рагу.

Морква - не найлегша культура у вирощуванні, але, скориставшись кількома порадами експертів, ви обов'язково отримаєте успішний урожай.

Морква, вирощена в домашніх умовах, має чудовий смак, а різноманітність моркви, яку можна виростити вдома, набагато більше, ніж все, що можна купити в магазині.

Як виростити моркву?

Насіння моркви сіють ощадливо в сівалки в підготовлений ґрунт з березня по червень. Накрийте тонким шаром ґрунту, що просіяє, і полийте з лійки. Насіння моркви повинне прорости протягом кількох тижнів.

Краще уникати проріджування моркви, щоб уникнути морквяної кореневої мухи, але тримайте ділянку вільною від бур'янів і поливайте тільки в дуже посушливі періоди. Морква може зрости до трьох місяців - залежно від вибраного вами сорту, збирати свіжу моркву слід приблизно через 10-16 тижнів після посіву.

Як виростити моркву з насіння?

На вибір є два типи моркви – ранні сорти, які сіють навесні та готові до збирання приблизно через 10 тижнів, та пізні сорти, які можна сіяти з кінця весни та які готові до збирання приблизно через 14 тижнів. 16 тижнів.

Якщо ви вирощуєте моркву у ґрунті, сійте насіння відразу. Зробіть сівалку (неглибоку траншею) завглибшки близько 1 см.

Сійте насіння моркви тонким шаром уздовж нижньої частини сівалки на відстані приблизно 5-8 см один від одного - будьте обережні, не вирощуйте моркву надто близько один до одного, оскільки це може сповільнити її зростання.

Накрийте насіння моркви тонким шаром грунту, що просіяє, і добре полийте, використовуючи лійку з прикріпленою трояндою.

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