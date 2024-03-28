Морква - не найлегша культура у вирощуванні, але, скориставшись кількома порадами експертів, ви обов'язково отримаєте успішний урожай.
Морква, вирощена в домашніх умовах, має чудовий смак, а різноманітність моркви, яку можна виростити вдома, набагато більше, ніж все, що можна купити в магазині.
Як виростити моркву?
Насіння моркви сіють ощадливо в сівалки в підготовлений ґрунт з березня по червень. Накрийте тонким шаром ґрунту, що просіяє, і полийте з лійки. Насіння моркви повинне прорости протягом кількох тижнів.
Краще уникати проріджування моркви, щоб уникнути морквяної кореневої мухи, але тримайте ділянку вільною від бур'янів і поливайте тільки в дуже посушливі періоди. Морква може зрости до трьох місяців - залежно від вибраного вами сорту, збирати свіжу моркву слід приблизно через 10-16 тижнів після посіву.
Як виростити моркву з насіння?
На вибір є два типи моркви – ранні сорти, які сіють навесні та готові до збирання приблизно через 10 тижнів, та пізні сорти, які можна сіяти з кінця весни та які готові до збирання приблизно через 14 тижнів. 16 тижнів.
Якщо ви вирощуєте моркву у ґрунті, сійте насіння відразу. Зробіть сівалку (неглибоку траншею) завглибшки близько 1 см.
Сійте насіння моркви тонким шаром уздовж нижньої частини сівалки на відстані приблизно 5-8 см один від одного - будьте обережні, не вирощуйте моркву надто близько один до одного, оскільки це може сповільнити її зростання.
Накрийте насіння моркви тонким шаром грунту, що просіяє, і добре полийте, використовуючи лійку з прикріпленою трояндою.
Останні новини України:
Як виростити ранню редиску, щоб вона виросла смачною.
Коли і як правильно сіяти насіння перцію на розсаду: хитрощі досвідчених дачників.