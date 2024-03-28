Морковь, один из самых универсальных овощей в огороде, она одинаково вкусная в сыром виде в летних салатах или в приготовлении в зимних рагу.

Морковь — не самая легкая культура в выращивании, но, воспользовавшись несколькими советами экспертов, вы обязательно получите успешный урожай.

Морковь, выращенная в домашних условиях, обладает прекрасным вкусом, а разнообразие моркови, которую можно вырастить дома, гораздо больше, чем все, что можно купить в магазине.

Как вырастить морковь?

Семена моркови сеют экономно в сеялки в подготовленную почву с марта по июнь. Накройте тонким слоем просеянной почвы и полейте из лейки. Семена моркови должны прорасти в течение пары недель.

Лучше избегать прореживания моркови, чтобы избежать морковной корневой мухи, но держите участок свободным от сорняков и поливайте только в очень засушливые периоды.

Морковь может вырасти до трех месяцев — в зависимости от выбранного вами сорта, собирать свежую морковь следует примерно через 10–16 недель после посева.

Как вырастить морковь из семян?

На выбор есть два типа моркови – ранние сорта, которые сеют весной и готовы к уборке примерно через 10 недель, и поздние сорта, которые можно сеять с конца весны и которые готовы к уборке примерно через 14 недель. 16 недель.

Если вы выращиваете морковь в почве, сейте семена сразу. Сделайте сеялку (неглубокую траншею) глубиной около 1 см.

Сейте семена моркови тонким слоем вдоль нижней части сеялки на расстоянии примерно 5–8 см друг от друга — будьте осторожны, не выращивайте морковь слишком близко друг к другу, так как это может замедлить ее рост.

Накройте семя моркови тонким слоем просеянной почвы и хорошо полейте, используя лейку с прикрепленной розой.

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