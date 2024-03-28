Телефон, який зламали змусить вас пережити головний біль, пов'язаний зі зміною паролів, необхідністю заблокувати вашу кредитну історію, зв'язатися з вашим банком - загалом спробувати визначити все, до чого хакер мав доступ.

Не чекайте, поки ваш телефон зламають, щоб подбати про свою конфіденційність та безпеку. Вживіть заходів, щоб захистити свій телефон.

Ось прості запобіжні заходи , які ви можете вжити на своєму телефоні, щоб залишатися в безпеці від потенційних хакерів.

Використовуйте блокування паролем або Face або Touch ID . Коли люди думають про те, що їх зламають, перше, що спадає на думку, - це хтось у віддаленому місці виконує купу коду, щоб отримати доступ до вашого пристрою. Іноді це може бути правдою, але іноді реальність може бути набагато нуднішою.

Регулярно створюйте резервну копію телефону. Часте резервне копіювання телефону корисне з кількох причин. Навіть якщо ваш телефон не загубиться і не буде вкрадений, наявність повної резервної копії телефону значно полегшить перехід на новий телефон.

Не зберігайте паролі (або іншу конфіденційну інформацію) на своєму телефоні. Загалом краще не зберігати на телефоні паролі або іншу конфіденційну інформацію, наприклад дані кредитної картки або особисту інформацію.

Завантажуйте програми лише з офіційного магазину програм. В основному це стосується користувачів телефонів Android, оскільки процес перевірки додатків у Apple набагато суворіше, ніж у Google. Крім того, ви можете завантажувати сторонні програми з Android, що дозволяє завантажити шкідливу програму.

Постійно оновлюйте телефон та програми. Хоча відкласти оновлення можна легко, багато цих оновлень містять критичні виправлення та/або поліпшення безпеки. Якщо в ОС або програмі є відомі вразливості, можна бути впевненим, що зловмисники скористаються ними.

Завжди використовуйте двофакторну аутентифікацію (2FA) . Двофакторна аутентифікація, також звана 2FA, — це метод аутентифікації, який підвищує безпеку облікових записів на телефоні.

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