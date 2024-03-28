Стало відомо, чи дадуть субсидію українцям, якщо людина зі складу сім’ї працює зовсім в іншому міст.

Субсидія продовжує надаватись українцям. Житлова субсидія призначається за різниці між розміром сплачених сум за житлово-комунальні послуги та розміром обов'язкового платежу. Ця форма допомоги від держави доступна як для окремих громадян, так і для бізнесу.

Стало відомо, чи дадуть субсидію, якщо людина зі складу сім’ї працює в іншому місті.

Питання про надання субсидії, коли член сім'ї працює в іншому місті, вирішується позитивно. У випадку, коли повнолітній працездатний член сім'ї зареєстрований у житловому приміщенні, але фактично проживає та працює в іншому місті, можливо отримати субсидію без урахування його доходів. Важливо надати довідку з місця роботи цієї особи та відповідно зазначити цю інформацію у декларації про доходи.

Для цього також необхідно скласти акт обстеження матеріально-побутових умов, який підтверджує реальні умови проживання сім'ї. Акт видається відповідальною особою з органів місцевого самоврядування та далі передається до Пенсійного фонду для розгляду на призначення субсидії.

Нагадаємо також, що субсидію також можуть отримувати фермерські господарства та інші виробники сільськогосподарської продукції.

Зокрема, передбачено надання субсидії на 1 гектар землі аграріям, які обробляють до 120 гектарів сільськогосподарських угідь. Розмір цієї субсидії зріс з 3,1 тисяч гривень до 4 тисяч гривень на 1 гектар.

Джерело: НаПенсии.

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