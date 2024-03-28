Стало известно, дадут ли субсидию украинцам, если человек из состава семьи работает совсем в другом городе.

Субсидия продолжает предоставляться украинцам. Жилищная субсидия назначается по разнице между размером уплаченных сумм за жилищно-коммунальные услуги и размером обязательного платежа. Эта форма помощи от государства доступна как отдельным гражданам, так и бизнесу.

Стало известно, дадут ли субсидию, если человек из состава семьи работает в другом городе.

Вопрос о предоставлении субсидии, когда член семьи работает в другом городе, решается положительно. В случае, когда совершеннолетний трудоспособный член семьи зарегистрирован в жилом помещении, но фактически проживает и работает в другом городе, можно получить субсидию без учета его доходов. Важно предоставить справку с места работы этого лица и соответственно указать эту информацию в декларации о доходах.

Для этого необходимо составить акт обследования материально-бытовых условий, подтверждающий реальные условия проживания семьи. Акт выдается ответственным лицом из органов местного самоуправления и далее передается в Пенсионный фонд для рассмотрения назначения субсидии.

Напомним также, что субсидию могут получать фермерские хозяйства и другие производители сельскохозяйственной продукции.

В частности, предусмотрено предоставление субсидии на 1 гектар земли аграриям, возделывающим до 120 гектаров сельскохозяйственных угодий. Размер этой субсидии вырос с 3,1 тысячи гривен до 4 тысяч гривен на 1 гектар.

Источник: На Пенсии.

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