Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут із пророкуванням на 28 березня.

Щоденне читання гороскопу Таро по одній карті на 28 березня вже тут.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 28 березня.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Королева Кубків.

Слухай своє серце. Є безліч причин, чому вам слід робити те, що ви відчуваєте.

Ви впевнені, що хочете. Ніщо не заважає вам піти на це.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Четвірка Меч, перевернута.

Перестаньте надто багато думати. Ви програвали цей сценарій у своєму розумі знову і знову.

Але тепер настав час залишити занепокоєння. Ситуація покращиться, як тільки ви почнете безпосередньо працювати над проблемою.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей, перевернута.

Будьте обережні з грошима. Вам не потрібно витрачати більше, ніж у вас є.

Не влазіть у борги лише для того, щоб отримати щось зараз. Якщо ви можете зберегти, зробіть це.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Зірка, перевернута.

Ви молитеся про допомогу, а потім настає момент, коли вам потрібно виконати роботу.

Бог часто допомагає тим, хто допомагає собі сам, тому те, що ви вважаєте за необхідне зробити, ініціюйте.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Четвірка Кубків, перевернута.

Ви стаєте емоційними. У вашому житті багато чого відбувається, тому цілком нормально відчувати, що у вас немає особливого контролю.

Але навіть коли ви робите щось зі сльозами на очах, останнє слово у тому, як ви реагуєте на ситуацію, зрештою залишається за вами.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Трійка пентаклів.

Це творчий період часу і дуже важливо, щоб ви скористалися своєю можливістю.

У вас не завжди може бути час, енергія та ресурси, щоб зібратися разом так добре, як зараз.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлов, перевернута.

Проблеми нарешті йдуть. Те, що, на вашу думку, буде вічною ситуацією, демонструє ознаки ослаблення.

Незабаром цей розділ вашого життя залишиться позаду.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Світ перевернута.

Раніше ви були на вершині своєї гри, але тепер ви повернулися на круги свої.

Це може здатися негативним місцем, але правда, що ви можете заново винайти себе.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Імператриця, перевернута.

Ви втомилися. В результаті ваша інтуїція може бути не такою сильною, як раніше.

Вам потрібно відпочити і дозволити своєму розуму також знайти спокій. Тоді ви зможете ухвалювати рішення впевнено.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей.

Продовжуйте виконувати свою частину роботи. У вас були втрати, але гроші приходять та йдуть.

Згодом ви побачите, що ваша фінансова картина проясниться і все налагодиться само собою.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Лицар Пентаклей.

Вас попередили. Цей шлях був менш відвідуваним.

Ви знали, що вам доведеться непросто і все одно вирішили йти туди.

Дотримуйтесь плану і те, над чим ви працюєте, з часом з'ясується само собою.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Ієрофант, перевернута.

Правила не є конкретними. Деякі речі залежать від ситуації.

Перевірте себе. Можливо, "ні" насправді є "може бути" або "так".

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