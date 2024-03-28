Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь с предсказанием на 28 марта.

Ежедневное чтение гороскопа Таро по одной карте на 28 марта уже здесь.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 28 марта.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Королева Кубков.

Слушай свое сердце. Есть масса причин, почему вам следует делать то, что вы чувствуете.

Вы уверены в том, чего хотите. Ничто не мешает вам пойти на это.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая.

Перестаньте слишком много думать. Вы проигрывали этот сценарий в своем уме снова и снова.

Но теперь пришло время оставить беспокойство. Ситуация улучшится, как только вы начнете напрямую работать над проблемой.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая.

Будьте осторожны с деньгами. Вам не нужно тратить больше, чем у вас есть.

Не влезайте в долги только для того, чтобы получить что-то сейчас. Если вы можете сэкономить, сделайте это.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Звезда, перевернутая.

Вы молитесь о помощи, а затем наступает момент, когда вам нужно выполнить работу.

Бог часто помогает тем, кто помогает себе сам, поэтому то, что вы считаете необходимым сделать, инициируйте.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая.

Вы становитесь эмоциональными. В вашей жизни много чего происходит, поэтому вполне нормально чувствовать, что у вас нет особого контроля.

Но даже когда вы делаете что-то со слезами на глазах, последнее слово в том, как вы реагируете на ситуацию, в конечном итоге остается за вами.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Тройка Пентаклей.

Это творческий период времени, и очень важно, чтобы вы воспользовались своей возможностью.

У вас не всегда может быть время, энергия и ресурсы, чтобы собраться вместе так хорошо, как сейчас.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Пятерка Жезлов, перевернутая.

Проблемы наконец-то уходят. То, что, как вы думали, будет вечной ситуацией, демонстрирует признаки ослабления.

Скоро эта глава вашей жизни останется позади.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Мир, перевернутая.

Раньше вы были на вершине своей игры, но теперь вы вернулись на круги своя.

Это может показаться негативным местом, но правда в том, что вы можете заново изобрести себя.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Императрица, перевернутая.

Вы устали. В результате ваша интуиция может быть не такой сильной, как раньше.

Вам нужно отдохнуть и позволить своему уму также обрести покой. Тогда вы сможете принимать решения уверенно.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей.

Продолжайте делать свою часть работы. У вас были потери, но деньги приходят и уходят.

Со временем вы увидите, что ваша финансовая картина прояснится и все наладится само собой.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей.

Вас предупредили. Этот путь был менее посещаемым.

Вы знали, что вам придется непросто, и все равно решили идти туда.

Придерживайтесь плана, и то, над чем вы работаете, со временем выяснится само собой.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Иерофант, перевернутая.

Правила не конкретны. Некоторые вещи зависят от ситуации.

Проверьте себя. Возможно, «нет» на самом деле является «может быть» или «да».

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