Ежедневное чтение гороскопа Таро по одной карте на 28 марта уже здесь.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 28 марта.

Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Королева Кубков.

Слушай свое сердце. Есть масса причин, почему вам следует делать то, что вы чувствуете.

Вы уверены в том, чего хотите. Ничто не мешает вам пойти на это.

Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая.

Перестаньте слишком много думать. Вы проигрывали этот сценарий в своем уме снова и снова.

Но теперь пришло время оставить беспокойство. Ситуация улучшится, как только вы начнете напрямую работать над проблемой.

Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая.

Будьте осторожны с деньгами. Вам не нужно тратить больше, чем у вас есть.

Не влезайте в долги только для того, чтобы получить что-то сейчас. Если вы можете сэкономить, сделайте это.

Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Звезда, перевернутая.

Вы молитесь о помощи, а затем наступает момент, когда вам нужно выполнить работу.

Бог часто помогает тем, кто помогает себе сам, поэтому то, что вы считаете необходимым сделать, инициируйте.

Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая.

Вы становитесь эмоциональными. В вашей жизни много чего происходит, поэтому вполне нормально чувствовать, что у вас нет особого контроля.

Но даже когда вы делаете что-то со слезами на глазах, последнее слово в том, как вы реагируете на ситуацию, в конечном итоге остается за вами.

Гороскоп по картам Таро

Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Тройка Пентаклей.

Это творческий период времени, и очень важно, чтобы вы воспользовались своей возможностью.

У вас не всегда может быть время, энергия и ресурсы, чтобы собраться вместе так хорошо, как сейчас.

Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Пятерка Жезлов, перевернутая.

Проблемы наконец-то уходят. То, что, как вы думали, будет вечной ситуацией, демонстрирует признаки ослабления.

Скоро эта глава вашей жизни останется позади.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Мир, перевернутая.

Раньше вы были на вершине своей игры, но теперь вы вернулись на круги своя.

Это может показаться негативным местом, но правда в том, что вы можете заново изобрести себя.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Императрица, перевернутая.

Вы устали. В результате ваша интуиция может быть не такой сильной, как раньше.

Вам нужно отдохнуть и позволить своему уму также обрести покой. Тогда вы сможете принимать решения уверенно.

Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Пятерка Пентаклей.

Продолжайте делать свою часть работы. У вас были потери, но деньги приходят и уходят.

Со временем вы увидите, что ваша финансовая картина прояснится и все наладится само собой.

Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Рыцарь Пентаклей.

Вас предупредили. Этот путь был менее посещаемым.

Вы знали, что вам придется непросто, и все равно решили идти туда.

Придерживайтесь плана, и то, над чем вы работаете, со временем выяснится само собой.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Иерофант, перевернутая.

Правила не конкретны. Некоторые вещи зависят от ситуации.

Проверьте себя. Возможно, «нет» на самом деле является «может быть» или «да».

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