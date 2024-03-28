Ежедневное чтение гороскопа Таро по одной карте на 28 марта уже здесь.
Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 28 марта.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Королева Кубков.
Слушай свое сердце. Есть масса причин, почему вам следует делать то, что вы чувствуете.
Вы уверены в том, чего хотите. Ничто не мешает вам пойти на это.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая.
Перестаньте слишком много думать. Вы проигрывали этот сценарий в своем уме снова и снова.
Но теперь пришло время оставить беспокойство. Ситуация улучшится, как только вы начнете напрямую работать над проблемой.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая.
Будьте осторожны с деньгами. Вам не нужно тратить больше, чем у вас есть.
Не влезайте в долги только для того, чтобы получить что-то сейчас. Если вы можете сэкономить, сделайте это.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Звезда, перевернутая.
Вы молитесь о помощи, а затем наступает момент, когда вам нужно выполнить работу.
Бог часто помогает тем, кто помогает себе сам, поэтому то, что вы считаете необходимым сделать, инициируйте.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая.
Вы становитесь эмоциональными. В вашей жизни много чего происходит, поэтому вполне нормально чувствовать, что у вас нет особого контроля.
Но даже когда вы делаете что-то со слезами на глазах, последнее слово в том, как вы реагируете на ситуацию, в конечном итоге остается за вами.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Тройка Пентаклей.
Это творческий период времени, и очень важно, чтобы вы воспользовались своей возможностью.
У вас не всегда может быть время, энергия и ресурсы, чтобы собраться вместе так хорошо, как сейчас.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Пятерка Жезлов, перевернутая.
Проблемы наконец-то уходят. То, что, как вы думали, будет вечной ситуацией, демонстрирует признаки ослабления.
Скоро эта глава вашей жизни останется позади.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Мир, перевернутая.
Раньше вы были на вершине своей игры, но теперь вы вернулись на круги своя.
Это может показаться негативным местом, но правда в том, что вы можете заново изобрести себя.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Императрица, перевернутая.
Вы устали. В результате ваша интуиция может быть не такой сильной, как раньше.
Вам нужно отдохнуть и позволить своему уму также обрести покой. Тогда вы сможете принимать решения уверенно.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Пятерка Пентаклей.
Продолжайте делать свою часть работы. У вас были потери, но деньги приходят и уходят.
Со временем вы увидите, что ваша финансовая картина прояснится и все наладится само собой.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Рыцарь Пентаклей.
Вас предупредили. Этот путь был менее посещаемым.
Вы знали, что вам придется непросто, и все равно решили идти туда.
Придерживайтесь плана, и то, над чем вы работаете, со временем выяснится само собой.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Иерофант, перевернутая.
Правила не конкретны. Некоторые вещи зависят от ситуации.
Проверьте себя. Возможно, «нет» на самом деле является «может быть» или «да».
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